Fostul vicepremier din Canada se mută la Kiev pentru a-l consilia pe președintele Ucrainei

Fostul viceprim-ministru al Canadei, Chrystia Freeland, a anunțat că va părăsi Parlamentul canadian pentru a accepta un rol de consilier economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe rețeaua socială X.

Potrivit declarațiilor sale, funcția va fi neplătită. Freeland va prelua, în luna iulie, și conducerea Rhodes Trust, o organizație caritabilă educațională din Regatul Unit.

Ea a afirmat: „Ucraina se află în prim-planul luptei globale pentru democrație, și salut această șansă de a contribui, pe bază neplătită, ca consilier economic al lui [Zelenski]. În săptămânile următoare, voi părăsi și scaunul meu din Parlament. Vreau să le mulțumesc alegătorilor pentru încrederea acordată de-a lungul anilor. Sunt recunoscătoare că am fost reprezentanta voastră.”

Pe lângă renunțarea la mandatul de deputat pentru circumscripția Toronto University-Rosedale, un colegiu electoral considerat sigur pentru Partidul Liberal, Freeland și-a anunțat retragerea și din funcția de reprezentant special al Canadei pentru reconstrucția Ucrainei.

Președintele Zelenski a confirmat, de asemenea pe X, că Freeland va prelua funcția de consilier, subliniind că aceasta are „o experiență vastă în atragerea investițiilor și implementarea transformărilor economice”.

Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

Anunțul a stârnit reacții din partea unor politicieni de opoziție, care au cerut clarificări privind compatibilitatea între mandatul de parlamentar canadian și consilierea unui guvern străin.

Criticul conservator pentru afaceri externe, Michael Chong, a declarat: „Nu poți fi simultan deputat canadian și consilier al unui guvern străin. Trebuie să faci una sau cealaltă.”

Chrystia Freeland a fost aleasă pentru prima dată în Parlament în 2013 și a ocupat mai multe funcții cheie, inclusiv ministru de finanțe, ministru de externe și ministru pentru comerț internațional, în guvernul fostului prim-ministru Justin Trudeau.

Ukraine is at the forefront of today’s global fight for democracy, and I welcome this chance to contribute on an unpaid basis as an economic advisor to President Zelensky. In accepting this voluntary position, I will be stepping aside from my role as the Prime Minister’s Special… — Chrystia Freeland (@cafreeland) January 5, 2026

În 2024, ea s-a rupt de Trudeau, acuzându-l public că nu a luat în serios amenințarea tarifelor impuse de SUA, ceea ce a contribuit la încheierea mandatului acestuia.

În 2020, Freeland a devenit prima femeie ministru al finanțelor din istoria Canadei, gestionând răspunsul financiar al țării la pandemia de COVID-19. Ea este, de asemenea, recunoscută pentru implicarea sa în renegocierea acordului de liber schimb dintre Canada, SUA și Mexic (USMCA), care a permis evitarea unor taxe vamale de până la 35% impuse de administrația Trump în 2018.

Fost jurnalist și de origine ucraineană, Freeland s-a declarat de lungă durată susținătoare a Ucrainei în conflictul cu Rusia. În 2014, a fost inclusă pe lista neagră a Kremlinului, interzisă de a intra în Rusia, ca represalii pentru sancțiunile impuse Moscovei. În septembrie 2025, ea și-a părăsit funcția de ministru al transporturilor și comerțului intern pentru a deveni trimisul special al Canadei în Ucraina, și a anunțat că nu va candida la următoarele alegeri federale.

Anunțul privind rolul său la Rhodes Trust, care gestionează bursele Rhodes pentru Universitatea Oxford, fusese făcut încă din noiembrie 2025.