De ce Zelenski renunță la cel mai vizibil șef de serviciu al Ucrainei, în plină confruntare cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni înlocuirea lui Vassil Maliuk din funcția de șef al Serviciului Național de Securitate al Ucrainei (SBU), într-un moment sensibil al războiului cu Rusia și pe fondul unei ample reorganizări a structurilor de apărare ale statului ucrainean. Decizia, confirmată de agenția Agence France-Presse, vine în ciuda popularității de care se bucură generalul în vârstă de 42 de ani, devenit o figură-cheie a luptei asimetrice împotriva Moscovei.

Anunțul a fost făcut chiar de Volodimir Zelenski, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, însoțit de fotografii de la întâlnirea cu generalul Maliuk, în care cei doi apar strângându-și mâinile.

„I-am mulțumit pentru munca sa”, a transmis președintele ucrainean, fără a oferi detalii suplimentare despre motivele exacte ale schimbării din fruntea SBU.

Zelenski a precizat însă că Maliuk nu părăsește structurile de securitate ale statului și că va continua să activeze în cadrul serviciului.

Potrivit șefului statului ucrainean, fostul director al SBU își va continua activitatea în cadrul instituției, urmând să se concentreze pe „operațiuni asimetrice” împotriva Rusiei. Zelenski nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a acestor misiuni, dar formularea sugerează menținerea unui rol operațional important pentru Maliuk în strategia de securitate a Ucrainei.

Generalul conducea SBU din anul 2022 și a devenit extrem de cunoscut în Ucraina după o serie de acțiuni îndrăznețe desfășurate pe teritoriul rus.

Popularitatea lui Vassil Maliuk a crescut semnificativ după o serie de atacuri coordonate împotriva infrastructurii militare ruse. Cea mai cunoscută dintre acestea a fost operațiunea „Pânza de păianjen”, desfășurată în 2025.

În cadrul acestei acțiuni fără precedent, Serviciul Național de Securitate a reușit să distrugă mai multe bombardiere rusești utilizate în atacuri asupra orașelor ucrainene. Dronele au fost introduse clandestin pe teritoriul Rusiei, fiind transportate pe platforme de camioane și lansate simultan asupra mai multor baze aeriene.

Loviturile au demonstrat capacitatea Ucrainei de a desfășura operațiuni complexe și coordonate adânc în teritoriul advers, consolidând reputația lui Maliuk ca arhitect al războiului asimetric.

În același timp, Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care îl numește provizoriu în fruntea SBU pe Evgheni Hmara, actualul șef al departamentului „Alfa”, unitatea de elită specializată în operațiuni de comando din cadrul serviciului de securitate.

Numirea lui Hmara indică o continuitate a orientării operative a SBU, având în vedere rolul central pe care unitatea „Alfa” îl joacă în misiunile speciale și în operațiunile de mare risc.

Decizia lui Zelenski vine în contextul în care, în ultimele zile, au circulat zvonuri privind plecarea lui Vassil Maliuk de la conducerea SBU. Sâmbătă, mai mulți comandanți respectați ai armatei ucrainene au făcut publice declarații de susținere pentru general, subliniind eficiența sa și rezultatele obținute în lupta împotriva Rusiei.

Aceste mesaje de sprijin au alimentat percepția că Maliuk rămâne o figură influentă în aparatul de securitate al Ucrainei, chiar și după retragerea sa din poziția de director al serviciului.

Înlocuirea lui Maliuk se înscrie într-o serie mai largă de schimbări operate de Volodimir Zelenski în structurile de apărare și securitate ale statului. Săptămâna trecută, președintele ucrainean l-a numit pe extrem de popularul șef al serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, în funcția de șef al administrației prezidențiale.

Totodată, Zelenski a anunțat și intenția de a înlocui actualul ministru al apărării, fără a preciza un calendar clar pentru această decizie.

Întrebat despre aceste schimbări, președintele ucrainean a declarat sâmbătă că dorește să „relanseze” instituțiile de apărare și securitate, în cazul în care Rusia va refuza să înceteze ostilitățile.