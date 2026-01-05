Vasil Maliuk pleacă de la conducerea SBU. Cum ar putea afecta asta securitatea Ucrainei

Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a acceptat să demisioneze din funcție, potrivit unui raport publicat de Ukrainska Pravda, care citează surse apropiate situației.

Decizia survine după o serie de discuții cu președintele Volodimir Zelenski și un context complex privind rolul și poziția sa în cadrul administrației de la Kiev.

Informațiile privind acordul lui Maliuk de a demisiona au apărut în contextul unei întâlniri desfășurate la 3 ianuarie între șeful SBU și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

În timpul discuțiilor, pe fondul unui val de sprijin public pentru Maliuk, acesta ar fi refuzat inițial să redacteze o scrisoare de demisie și să accepte o eventuală mutare într-o altă funcție, fie la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, fie la Consiliul Național de Securitate și Apărare (NSDC).

Maliuk și-ar fi motivat refuzul prin faptul că se afla în faza finală a mai multor operațiuni de amploare și că ar fi considerat „o crimă” să le abandoneze acum.

Sursele mai notează că, într-o primă etapă, Maliuk a sugerat că dacă Zelenski dorește demisia sa, această problemă ar trebui supusă votului în parlmentul unicameral Verkhovna Rada a Ucrainei.

Potrivit aceluiași raport, în urma întâlnirii, tensiunile dintre Maliuk și președinte s-au amplificat. Consilierii din anturajul lui Zelenski ar fi transmis că campania de sprijin popular pentru Maliuk a fost organizată de SBU însăși, fapt care l-ar fi nemulțumit pe președinte.

Ca urmare, Zelenski l‑ar fi avertizat pe șeful serviciului că îl poate demite din funcție dacă acesta nu își depune voluntar demisia.

O parte dintre surse mai susțin că biroul prezidențial a început să identifice motive pentru a emite un decret de înlăturare a lui Maliuk din funcție în mod formal.

De asemenea, într‑o discuție separată, Maliuk a fost „presat” pentru a demisiona și i s‑ar fi cerut să își exprime recunoștința pentru decizia de a pleca din funcție. În cele din urmă, Maliuk ar fi decis că o escaladare a conflictului cu președintele ar fi dăunătoare pentru stat și ar fi acceptat să demisioneze.

Potrivit relatărilor din presa ucraineană, președintele Zelenski ia în considerare demiterea lui Maliuk din cauza unei „pierderi de încredere”.

Un comentariu citat de Ukrainska Pravda subliniază că, atunci când a început „Operațiunea Midas” și anchetatorii au efectuat percheziții la biroul fostului șef al Oficiului Președintelui, Andrii Yermak, Maliuk „nu a fost de partea lui” și ar fi facilitat negocieri între conducerea Biroului Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP), alături de președinte.

Sursele citate spun că Zelenski ar fi considerat că Maliuk nu a acționat în mod corespunzător în acea situație.

Mai multe alte publicații relatează că președintele discutase anterior despre posibilitatea de a-l demite pe Maliuk și de a‑l transfera într‑o funcție diferită, ceea ce a atras atenția asupra rolului său în cadrul instituțiilor de securitate ale statului. Українські Новини

În contextul zvonurilor privind posibila demitere, unii comandanți ucraineni și figuri din mediul de apărare au exprimat sprijin pentru Maliuk. Conform unor surse, comandanți militari precum Robert ‘Magyar’ Brovdi și Mykhailo Drapatyi și‑au exprimat pozițiile referitoare la menținerea sa în fruntea SBU, menționând în mod direct rolul important al acestuia în apărarea statului.

Aceste reacții reflectă dezbateri în interiorul aparatului de securitate și al mediului militar privind impactul schimbării conducerii SBU în contextul actual al conflictului cu Rusia și al operațiunilor de securitate.

Chiar dacă Maliuk și‑ar fi exprimat acordul de principiu privind demisia, procedura de înlăturare din funcția de șef al SBU implică aprobarea de către Verkhovna Rada, legislativul unicameral al Ucrainei.

Conform rapoartelor, deputații încă nu au strâns voturile necesare — 226 de voturi — pentru a aproba formal demisia sa în parlament.

După acceptarea demisiei lui Maliuk, posibila numire a unor oficiali interimari sau a unui succesor permanent este discutată în mass‑media.

Unul dintre numele vehiculate ca posibil șef interimar al SBU este Generalul Yevhen Khmara, care conduce centrul de operațiuni speciale Alpha în cadrul serviciului de securitate.

De asemenea, există discuții privind alți candidați pentru conducerea SBU, inclusiv generalul Oleksandr Poklad, însă sprijinul politic și detaliile acestei decizii rămân subiect de negocieri și consultări interne.