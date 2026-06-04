Europa ajută Ucraina să facă drone. Sprijin record în 2026

Ajutorul militar european acordat Ucrainei se concentrează tot mai mult pe finanțarea și producția de drone, care au devenit una dintre cele mai importante arme utilizate pe front, potrivit informațiilor furnizate de Institutul Kiel din Germania.

Potrivit celor mai recente date, statele europene au alocat 1,55 miliarde de euro pentru producția de drone doar în primele patru luni ale anului 2026.

Suma reprezintă aproximativ 12% din totalul ajutorului european acordat Ucrainei în perioada ianuarie-aprilie 2026, care a ajuns la 12,33 miliarde de euro.

Evoluția evidențiază schimbarea priorităților militare ale partenerilor occidentali ai Kievului și consolidarea rolului tehnologiilor fără pilot în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022.

Datele centralizate de programul „Ukraine Support Tracker” al Institutului Kiel arată că finanțarea destinată dronelor în primele patru luni din 2026 a depășit deja nivelul înregistrat pe întreg parcursul anului 2025, când statele europene au alocat aproximativ 1,24 miliarde de euro pentru astfel de sisteme.

Tendința confirmă transformarea conflictului din Ucraina într-un război în care dronele joacă un rol esențial atât pentru supraveghere și recunoaștere, cât și pentru atacuri asupra infrastructurii militare și logistice.

În ultimii patru ani, fondurile dedicate acestui segment s-au triplat, iar ritmul investițiilor s-a accelerat semnificativ în lunile martie și aprilie 2026.

Regatul Unit a anunțat că intenționează să livreze Ucrainei 120.000 de drone, cea mai mare cantitate comunicată public de la începutul războiului.

În paralel, Germania și Norvegia au alocat fiecare câte 500 de milioane de euro pentru programe legate de achiziția și producția de drone destinate armatei ucrainene. De asemenea, Țările de Jos au anunțat un sprijin suplimentar de 250 de milioane de euro pentru același domeniu.

Aceste investiții vin într-un moment în care statele europene încearcă să compenseze reducerea sprijinului american și să consolideze capacitatea Ucrainei de a produce echipamente militare direct pe propriul teritoriu.

Potrivit lui Christophe Trebesch, director de cercetare la Institutul Kiel și coordonator al proiectului „Ukraine Support Tracker”, modelul actual de sprijin produce beneficii reciproce.

„Sprijinul acordat Ucrainei ia din ce în ce mai mult forma unui schimb reciproc: ajutorul financiar acordat Ucrainei are beneficii tehnologice pentru Europa”, a explicat cercetătorul.

Mai multe state europene, inclusiv Finlanda, Danemarca și Regatul Unit, dezvoltă proiecte comune cu companii ucrainene din domeniul dronelor. Unele firme și-au transferat o parte din capacitățile de producție în state membre NATO și UE pentru a reduce riscurile generate de atacurile rusești asupra infrastructurii industriale din Ucraina.

Pe parcursul conflictului, Ucraina și-a dezvoltat una dintre cele mai avansate industrii de drone din lume. Experiența acumulată în combaterea atacurilor cu drone și în dezvoltarea propriilor sisteme fără pilot a atras interesul mai multor state.

Acest know-how a contribuit la semnarea unor acorduri de cooperare în domeniul apărării cu parteneri internaționali, inclusiv state din regiunea Golfului. Interesul este alimentat de experiența acestor țări în contracararea dronelor de tip iranian, similare celor utilizate de Rusia împotriva Ucrainei.

În paralel, Uniunea Europeană analizează noi programe de finanțare dedicate extinderii producției de drone și consolidării industriei europene de apărare.

Datele Institutului Kiel arată că sprijinul european pentru Ucraina trece printr-o transformare semnificativă. Dacă în primii ani ai războiului accentul era pus pe transferul de echipamente din stocurile existente ale armatelor occidentale, tot mai multe fonduri sunt direcționate acum către producția de armament nou și către industria de apărare.

Dronele au devenit unul dintre principalele simboluri ale acestei schimbări. Costurile relativ reduse, viteza de producție și eficiența demonstrată pe câmpul de luptă explică de ce tot mai multe state europene aleg să investească în această categorie de armament.