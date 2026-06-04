Tensiunile din zona de conflict au atins un nou prag critic în urma unui atac devastator cu dronă asupra unui mijloc de transport civil, eveniment ce coincide cu una dintre cele mai vaste ofensive cu vehicule aeriene fără pilot (UAV) din ultimele luni.

În paralel, deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) a fost marcată de breșe de securitate și atacuri asupra infrastructurii energetice din regiunea Leningrad.

Miercuri dimineață, un autocar de pasageri care efectua o cursă regulată pe distanță lungă, de la Moscova către Simferopol (Crimeea), a fost ținta unui atac direct cu dronă lansat de forțele ucrainene în localitatea Enakievo din Republica Populară Donețk (DPR). Potrivit liderului regiunii, Denis Pușilin, impactul a provocat moartea a opt civili și rănirea gravă a mai multor persoane.

Comisarul rus pentru drepturile omului, Yana Lantratova, a condamnat vehement incidentul, catalogându-l drept o crimă gravă împotriva civililor, subliniind că nicio țintă militară nu poate justifica un atac asupra unui transport public de persoane. În urma acestui eveniment, Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis oficial un dosar penal pentru acte de terorism.

Moscova a corelat acest masacru cu un alt atac recent asupra unui cămin studențesc din Starobelsk (Republica Populară Luhansk), soldat cu 21 de morți și zeci de răniți, președintele Vladimir Putin afirmând că cei responsabili vor asuma o pedeapsă inevitabilă.

Atacul asupra autocarului a avut loc pe fondul unei operațiuni aeriane de amploare. Ministerul Rus al Apărării a raportat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și doborât nu mai puțin de 345 de drone ucrainene în decursul unei singure nopți, deasupra unor regiuni extinse precum Moscova, Belgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Smolensk, Crimeea și bazinele maritime adiacente.

Cele mai mari perturbări logistice și de imagine s-au înregistrat însă la Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii celei de-a 29-a ediții a Forumului Economic Internațional (SPIEF), eveniment de elită ce reunește peste 20.000 de participanți din 100 de țări și unde este așteptat discursul președintelui Vladimir Putin.

Dronele au vizat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg și o navă militară din Kronstadt.

Publicația Kyiv Independent a evidențiat valoarea simbolică a atacului, menționând că cele patru coloane masive de fum ridicate deasupra terminalului în flăcări au fost vizibile chiar de la locul principal de desfășurare a forumului, umbrind eforturile Kremlinului de a demonstra reziliența economică în fața izolării occidentale.

Atacurile au atras măsuri de urgență, inclusiv suspendarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Pulkovo.

Reacția oficială a Kremlinului, exprimată prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, care a promis un răspuns „sistematic” la atacurile asupra capitalei din nord, a stârnit valuri de critici în rândul analiștilor militari ruși. Criticii interni susțin că loviturile izolate ale Forțelor Aerospațiale Ruse asupra infrastructurii ucrainene sunt gestionate de Kiev ca simple crize situaționale, folosite ulterior pentru a obține noi sisteme antiaeriene de la partenerii occidentali.

Analiștii pledează pentru o schimbare radicală de strategie, după modelul campaniilor de uzură intense care să destabilizeze complet viața cotidiană din Kiev prin întreruperi cronice ale transportului public și utilizarea permanentă a stațiilor de metrou ca adăpost.

Mai mult, ziarele rusești scriu că rapoartele Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) indică faptul că statele baltice și Finlanda participă activ la coordonarea acestor atacuri, asamblând și lansând drone de pe teritoriile lor către regiunea Leningrad.

În acest context, cercurile militare de la Moscova vehiculează necesitatea adoptării „modelului iranian” de acțiune militară, extinderea atacurilor și represaliilor direct către statele vecine din flancul nordic al NATO pentru a stopa sprijinul logistic acordat serviciilor de informații ucrainene conduse de Kyrylo Budanov.