Două persoane au murit în urma atacurilor lansate de Rusia asupra Kievului

Atacurile desfășurate de ruși în noaptea de duminică spre luni au provocat moartea a două persoane în Kiev și în apropierea capitalei, au anunțat autoritățile locale, după avertismentul armatei privind amenințarea de rachete la nivelul întregii țări. În capitală, „o persoană a murit în atac”, a transmis pe Telegram șeful administrației militare Tymour Tkatchenko, în timp ce oficialii au precizat că o unitate medicală a fost lovită, relatează DW.

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin două persoane au murit în urma raidurilor aeriene ale Rusiei asupra Kievului și a localităților din jur, după ce în toată Ucraina a fost instituită alertă aeriană. Tymur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului, a confirmat că una dintre victime se afla în capitală.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a raportat izbucnirea unui incendiu la o unitate medicală din districtul Obolon, în nordul Kievului. În interior se aflau pacienți internați, iar după stingerea flăcărilor, salvatorii au găsit un corp în clădire. Pe Telegram, instituția a anunțat că trei persoane au fost rănite și 25 evacuate.

Mai multe localități din regiunea Kiev au fost lovite, iar guvernatorul Mykola Kalașnik a precizat că un bărbat de aproximativ 70 de ani a murit în orașul Fastiv, aflat la sud-vest de capitală.

Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei în fiecare zi de la începutul anului 2026, o posibilă intensificare față de loviturile anterioare, mai rare. Până la miezul nopții de duminică, sistemele antiaeriene ar fi doborât 57 de drone în regiunea Moscovei, dintr-un total de 437 doborâte pe teritoriul Rusiei, a transmis instituția pe Telegram.

Ucraina afirmă că aceste acțiuni au rolul de a afecta logistica militară și infrastructura energetică a Rusiei, de a crește costurile de război ale Moscovei și de a răspunde atacurilor repetate cu rachete și drone lansate încă de la începutul conflictului, în urmă cu aproape patru ani.

Președintele american Donald Trump a spus că, potrivit evaluărilor oficialilor din SUA, Ucraina nu a vizat reședința lui Vladimir Putin în presupusul atac cu dronă de săptămâna trecută. Poziția contrazice afirmațiile Kremlinului, respinse și de Volodimir Zelenski drept „tipice” minciuni ale Moscovei, menite să abată atenția de la negocierile de pace.

Inițial, Trump afirmase că „ceva s-a întâmplat în apropiere” de locuința liderului rus, însă acum precizează că nu există dovezi că reședința ar fi fost ținta. „Nu cred că acel atac a avut loc”, le-a declarat el jurnaliștilor la bordul Air Force One, în drum spre Washington, duminică. „Nu credem că s-a întâmplat, acum că am putut verifica”, a adăugat acesta.

Inițiativele pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina vor continua în cursul acestei săptămâni. Luni, șefii statelor majore ai aliaților Ucrainei sunt așteptați la Kiev pentru discuții privind perspectivele țării.

Marți, „Coaliția a Voinței”, condusă de Franța și Marea Britanie, se va reuni la Paris pentru a analiza concluziile întâlnirilor anterioare. Sâmbăta trecută, consilieri pentru securitate națională din 14 state ale Uniunii Europene și din Canada au avut deja consultări la Kiev.