Relațiile diplomatice dintre Federația Rusă și marile puteri din Occident traversează o nouă etapă plină de tatonări și mesaje subtile. În ciuda retoricii publice dure din ultimii ani, se pare că în spatele ușilor închise se fac demersuri pentru reluarea canalelor de comunicare, anunță EFE.

Moscova a dezvăluit recent că reprezentanții oficiali ai unor state cheie din Uniunea Europeană și din formatul NATO au solicitat restabilirea contactelor cu oficialii ruși, o mutare care ar putea semnala o încercare de dezghețare a dialogului diplomatic în contextul conflictului prelungit din Ucraina.

Șeful diplomației de la Moscova a adus în atenția opiniei publice o evoluție neașteptată în ceea ce privește raporturile cu statele vest-europene. Serghei Lavrov a indicat că reprezentanții diplomatici din Regatul Unit, Germania și Franța au manifestat interesul de a purta din nou discuții cu factorii de decizie din cadrul ministerului pe care îl conduce. Deși a confirmat că aceste solicitări există, oficialul rus s-a arătat destul de rezervat cu privire la rezultatele concrete pe care le-ar putea genera o asemenea întrevedere.

„Ambasadorii acestor ţări solicită o întâlnire cu viceministrul meu de externe (...) Nu sunt foarte optimist, dar îi vom asculta”, a declarat Lavrov presei locale.

Nemulțumirea Moscovei față de atitudinea anterioară a diplomaților occidentali rămâne un obstacol major în calea unui dialog constructiv. Serghei Lavrov a ținut să amintească episoadele în care aceiași oficiali europeni au lansat critici dure la adresa administrației de la Kremlin, exprimându-și neîncrederea în capacitatea actuală a blocului comunitar de a genera soluții reale pentru încetarea ostilităților.

„Va fi interesant de văzut cum vor putea aceşti oameni să prezinte ceva care poate da loc unor idei constructive”, a continuat ministrul rus, amintind că respectivii ambasadorii „au spus lucruri jignitoare despre Rusia şi au recurs în mod repetat la atacuri personale”.

„Desigur, miracole se mai întâmplă, dar îmi este foarte greu să cred că se poate întâmpla ceva miraculos cu actuala Uniune Europeană”, şi-a exprimat el scepticismul. „Dacă UE ar fi dorit în mod sincer să ajute la soluţionarea conflictului (din Ucraina), a avut numeroase oportunităţi să o facă, dar le-a irosit”, a mai remarcat Lavrov.

În timp ce structurile de la Bruxelles analizează oportunitatea de a numi un mediator oficial care să gestioneze eventualele discuții de pace cu Federația Rusă, liderul de la Kremlin menține o poziție fermă. Vladimir Putin a subliniat că Rusia nu a respins de la bun început ideea negocierilor, însă a avertizat că partenerii de dialog trebuie aleși cu atenție și că abordarea Occidentului trebuie să se schimbe radical, renunțându-se la mentalitățile de superioritate.

„Ei nu doresc să discute cu Rusia tratând-o ca pe un partener. Dar vor trebui să o facă (...) Noi suntem pregătiţi. Trebuie să încetăm acuzaţiile reciproce. Dacă ei doresc să colaboreze cu noi, atunci trebuie să renunţe la poziţiile lor coloniale”, a indicat preşedintele rus despre reluarea dialogului cu aliaţii europeni ai Ucrainei, cărora le-a mai cerut să oprească ajutorul militar pentru aceasta şi să-l convingă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte concesii pentru a se putea încheia un acord de pace.

Discuțiile despre cine ar putea ghida acest proces complex de pace au generat deja speculații și respingeri categorice. O vizită recentă a fostului cancelar german Gerhard Schroder la Kremlin a alimentat zvonurile privind o posibilă implicare a acestuia ca intermediar între blocul european și Moscova, o variantă care însă nu se bucură de susținere în capitalele europene sau la Kiev.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur modul în care Uniunea Europeană pune problema medierii, considerând că abordarea europeană este una părtinitoare și plină de precondiții inacceptabile pentru partea rusă.

„În primul rând, iniţierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiţii Rusiei este ilogică şi greşită. Şi, desigur, aceasta este inacceptabil pentru noi”, a subliniat purtătorul de cuvânt al lui Putin, referindu-se la poziţiile exprimate de aliaţii europeni ai Ucrainei.

Perspectiva ca Uniunea Europeană să își asume un rol neutru de mediator nu este privită cu ochi buni nici de către Administrația Prezidențială de la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski consideră că o astfel de postură ar plasa Europa într-o poziție de neutralitate forțată, lucru care ar putea slăbi regimul de sancțiuni aplicat Rusiei și ar pune în pericol sprijinul ferm acordat Ucrainei până în prezent. Pentru liderul ucrainean, Europa trebuie să fie un actor activ la masa tratativelor, dar strict ca un aliat, nu ca un arbitru imparțial.

"Europa trebuie să fie implicată în orice fel de negociere. Dar, în opinia mea, Europa nu poate pur şi simplu să medieze, întrucât este de partea noastră. Le-am împărtăşit acest lucru partenerilor noştri. Este foarte periculos să medieze pur şi simplu. Pentru că, de exemplu, dacă UE mediază se va aduce în discuţie dacă să impună sau nu (noi) sancţiuni, întrucât, în calitate de mediatori, trebuie să fie la mijloc", a explicat Zelenski la o conferinţă de presă în capitala estonă Tallinn, după un summit regional cu liderii statelor nordice şi baltice.