Ce pensie poți avea după ce ai lucrat pe drepturi de autor

Persoanele care au lucrat pe drepturi de autor pot primi o pensie din sistemul public, însă valoarea acesteia nu este stabilită în funcție de totalul banilor încasați, ci de veniturile pentru care a fost achitată efectiv contribuția de asigurări sociale. Altfel spus, plata impozitului pe venit nu înseamnă automat și acumularea unei contribuții pentru pensie.

Cei care au obținut venituri din drepturi de autor și au datorat sau au ales să plătească CAS primesc o pensie calculată după aceleași principii aplicate celorlalți asigurați ai sistemului public. Punctajul acumulat depinde de baza la care s-a achitat contribuția, de numărul anilor de cotizare și de celelalte venituri asigurate obținute de-a lungul carierei.

Nu există o categorie separată denumită „pensie pentru drepturi de autor”. Persoana care a desfășurat o astfel de activitate poate primi pensie pentru limită de vârstă din sistemul public, dacă îndeplinește condițiile legale privind vârsta și stagiul minim de cotizare.

Calculul pornește de la numărul total de puncte acumulate. Pentru fiecare perioadă contributivă se ia în considerare venitul care a constituit baza de calcul pentru CAS. Cu cât baza declarată și contribuția achitată au fost mai mari, cu atât punctajul obținut poate fi mai ridicat.

Stagiul contributiv reprezintă perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale. În cazul persoanelor asigurate printr-un contract de asigurare socială, este necesar ca sumele datorate să fi fost și plătite. Prin urmare, simpla existență a unui contract de cesiune a drepturilor de autor nu garantează acumularea vechimii pentru pensie.

O persoană care a încasat timp de mai mulți ani venituri din drepturi de autor, dar s-a aflat sub plafonul legal și nu a plătit CAS opțional, poate constata că perioadele respective nu i-au adus stagiu contributiv.

În cazul veniturilor independente și al celor din drepturi de proprietate intelectuală, contribuția nu este întotdeauna calculată la întreaga sumă câștigată.

Atunci când este depășit plafonul legal, persoana poate datora CAS la una dintre bazele minime stabilite prin Codul fiscal. Chiar dacă venitul obținut este mai mare, contribuabilul poate rămâne la baza minimă corespunzătoare plafonului în care se încadrează, dacă nu alege o bază mai ridicată.

Acest mecanism poate duce la acumularea unui punctaj mai mic decât în cazul unui salariat pentru care contribuția este achitată lunar la întregul salariu brut. Nu se poate afirma însă că orice persoană care a lucrat pe drepturi de autor va primi automat pensia minimă. Valoarea finală depinde de întreaga carieră contributivă, inclusiv de eventualele perioade lucrate cu contract individual de muncă, de baza la care s-a achitat CAS și de numărul total de ani de contribuție.

Pentru completarea veniturilor de la pensionare, unele persoane aleg economisirea individuală, investițiile sau aderarea la un fond facultativ de pensii, cunoscut drept Pilonul III. Aceste variante nu înlocuiesc însă contribuția necesară pentru obținerea pensiei din sistemul public.

Contribuția de asigurări sociale, cunoscută drept CAS, este de 25%. În cazul drepturilor de proprietate intelectuală, venitul net fiscal se stabilește de regulă prin scăderea unei cote forfetare de cheltuieli de 40% din venitul brut. Astfel, pentru un venit brut anual de 50.000 de lei, venitul net fiscal ar fi, în situația aplicării cotei forfetare, de 30.000 de lei.

Plafoanele trebuie verificate separat pentru fiecare an fiscal. Sumele de 48.600 de lei și 97.200 de lei sunt cele utilizate pentru veniturile realizate în anul 2025, calculate în raport cu salariul minim brut de 4.050 de lei.

Pentru aceste venituri, situația este următoarea:

Sub 48.600 de lei - CAS nu este obligatoriu

Între 48.600 și 97.199 de lei- 48.600 de lei - de plată 12.150 de lei

Cel puțin 97.200 de lei97.200 de lei - de plată 24.300 de lei

ANAF prezintă, pentru veniturile anului 2025, exemple în care baza de 48.600 de lei generează un CAS de 12.150 de lei, iar baza de 97.200 de lei conduce la o contribuție de 24.300 de lei. Valorile nu trebuie extinse automat asupra tuturor veniturilor realizate în 2026. Salariul minim brut a fost majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, iar obligațiile fiscale trebuie verificate potrivit regulilor aplicabile anului pentru care se face calculul.

Atunci când venitul este plătit de o editură, o agenție, o publicație sau de o altă persoană juridică ce ține evidență contabilă, obligațiile fiscale pot fi calculate, reținute și virate la sursă de plătitor.

Totuși, acest lucru nu trebuie presupus automat. Contractul trebuie verificat pentru a vedea dacă suma menționată este brută sau netă și ce contribuții sunt reținute.

Dacă o persoană obține venituri de la mai mulți plătitori, fiecare contract poate fi sub plafon, dar veniturile cumulate pot depăși pragul anual. Într-o astfel de situație poate apărea obligația depunerii Declarației unice și a achitării unei diferențe de CAS.

Persoanele care realizează și venituri din salarii se pot afla într-o categorie exceptată de la plata CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. În acest caz, contribuția pentru pensie este achitată prin contractul de muncă, iar veniturile din drepturi de autor nu generează în mod automat un punctaj suplimentar.

Cea mai sigură verificare trebuie făcută în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice și ale ANAF.

În contul online CNPP pot fi consultate datele referitoare la stagiile lunare și anuale, veniturile declarate și perioadele pentru care apar contribuții în sistemul public de pensii.

Persoanele care nu au un cont online pot solicita casei teritoriale de pensii o adeverință privind stagiul de cotizare. Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, informațiile sunt păstrate în baza de date a sistemului public.

Este recomandată verificarea următoarelor elemente:

lunile care apar ca stagiu contributiv;

venitul declarat pentru fiecare perioadă;

baza la care a fost calculat CAS;

eventualele perioade lipsă;

contribuțiile declarate de plătitorul venitului.

În Spațiul Privat Virtual al ANAF pot fi consultate Declarațiile unice, obligațiile fiscale și plățile înregistrate. O persoană poate verifica astfel dacă a avut CAS stabilit, dacă suma a fost plătită sau dacă există restanțe. De asemenea, plătitorului venitului îi poate fi cerută o situație din care să rezulte venitul brut, venitul net, impozitul și contribuțiile sociale reținute.

Este important ca CAS să nu fie confundat cu impozitul pe venit sau cu CASS. Impozitul nu aduce stagiu de cotizare, iar contribuția de sănătate oferă acces la sistemul medical, nu puncte pentru pensie.

Pensionarii care sunt membri ai unor uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică pot beneficia, în anumite condiții, de indemnizația reglementată prin Legea nr. 8/2006.

În această categorie pot intra membri ai unor uniuni din domeniul creației literare, muzicale, cinematografice, teatrale, jurnalistice, arhitecturale sau al artelor plastice. Nu este suficient ca persoana să fi fost jurnalist, scriitor sau artist. Aceasta trebuie să aibă calitatea de membru al unei uniuni care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, iar apartenența trebuie dovedită prin adeverință.

Indemnizația reprezintă 50% din pensia aflată în plată la momentul solicitării, fără să poată depăși două salarii minime brute pe țară. Este vorba despre o indemnizație pentru pensionarii membri ai uniunilor de creatori, nu despre indemnizația de merit.

Beneficiul nu se acordă automat odată cu pensionarea. Persoana trebuie să depună o cerere și documentele necesare la casa teritorială de pensii.

O persoană care a lucrat mai mulți ani pe drepturi de autor ar trebui să verifice situația contribuțiilor înainte de depunerea dosarului de pensie, nu doar în momentul pensionării.

Primul pas este obținerea situației stagiului de cotizare de la CNPP. Datele trebuie comparate cu contractele, documentele fiscale și veniturile declarate la ANAF. Dacă anumite perioade nu apar, trebuie verificat dacă pentru acestea s-a datorat efectiv CAS și cine avea obligația declarării și plății.

În lipsa contribuției, veniturile obținute din drepturi de autor nu produc automat stagiu contributiv. Dacă însă CAS a fost declarat și achitat, perioadele și bazele respective vor fi luate în considerare la stabilirea punctajului și a pensiei din sistemul public.