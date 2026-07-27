Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile formulate de autoritățile române după incursiunile dronelor din perioada 24-26 iulie 2026.

Moscova a reacționat după ce România a decis expulzarea unui membru al personalului Ambasadei Federației Ruse la București, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian național. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a declarat luni, pentru agenția rusă de stat TASS, că măsura adoptată de autoritățile române va primi un răspuns.

Oficialul rus a respins acuzațiile venite de la București și a susținut că decizia României nu este justificată.

„Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri ostile vor primi un răspuns pe măsură”, a declarat Maria Zaharova pentru TASS.

Reacția Moscovei a apărut după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev. Demersul autorităților române a avut loc în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României cu drone, în perioada 24-26 iulie 2026.

Potrivit MAE, Armata Română a doborât în acel interval trei drone care au pătruns fără autorizație pe teritoriul național. În timpul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată o notă verbală prin care România a notificat oficial declararea unui membru al misiunii diplomatice ruse drept persoană inacceptabilă.

Angajatul Ambasadei Rusiei trebuie să părăsească teritoriul României în termen de cinci zile.

Tot luni, ambasadorul Federației Ruse la București a reacționat, într-un interviu acordat agenției TASS, la protestul oficial transmis de România. Vladimir Lipaev a calificat convocarea sa la Ministerul Afacerilor Externe drept un „spectacol propagandistic”.

„Este evident că este vorba despre un spectacol propagandistic, al cărui scop este de a împiedica noi lovituri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, utilizată în mod activ de blocul NATO pentru livrarea de arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei prin teritoriul României”, a declarat ambasadorul Rusiei la București în interviul pentru TASS.

Diplomatul rus a susținut că măsura luată împotriva unui angajat al ambasadei va atrage o reacție din partea Moscovei.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei”, a mai declarat Vladimir Lipaev pentru TASS.

Declarațiile Mariei Zaharova și ale ambasadorului Vladimir Lipaev au fost făcute după decizia autorităților române de a expulza un membru al misiunii diplomatice ruse. Ambii oficiali au respins poziția exprimată de România și au anunțat că Moscova va răspunde măsurii adoptate de București.

Reacțiile au venit în contextul în care autoritățile române au protestat față de pătrunderea neautorizată a dronelor în spațiul aerian național.

În paralel cu declararea diplomatului rus drept persoană inacceptabilă, Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la București a ambasadorului României în Federația Rusă. Diplomatul român a fost rechemat pentru consultări, după incidentele aeriene din perioada 24-26 iulie și după măsurile luate de autoritățile de la București.