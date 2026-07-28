La câțiva pași de mare, printre blocurile și apartamentele de vacanță ridicate în ultimii ani, se întinde un loc în care liniștea pare apăsătoare. Clădirile au ferestrele sparte, acoperișurile sunt căzute, iar vegetația a acoperit aleile pe care, cu decenii în urmă, alergau mii de copii. Tabăra de la Năvodari, cel mai mare complex de vacanță pentru elevi construit în România, a rămas astăzi o amintire.

Pentru generațiile care și-au petrecut aici verile, Năvodari nu a fost doar o tabără. A fost prima plecare fără părinți, prima vedere trimisă acasă, primul prieten cunoscut într-un tren și poate prima seară în care marea s-a auzit după stingere. În locul vocilor, al muzicii și al pașilor grăbiți au rămas însă clădiri-fantomă, litigii și imaginea dureroasă a unui patrimoniu uriaș lăsat să se degradeze.

Tabăra de la Năvodari a fost ridicată în anii ’70, din fondurile Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Complexul se întindea pe aproximativ 134 de hectare și cuprindea 298 de clădiri, fiind împărțit în cinci sectoare cunoscute de generații întregi de elevi: Delfinul, Albatros, Perla, Cutezătorii și Lebăda.

Dimensiunile sale erau greu de comparat cu cele ale unei tabere obișnuite. Năvodari funcționa asemenea unui mic oraș estival, cu pavilioane de cazare, cantine, spații medicale, terenuri sportive, alei, zone pentru activități și un amfiteatru în aer liber.

Până în 1989, aproape 100.000 de copii ajungeau aici într-o singură vară. Veneau din toate județele țării, adesea după călătorii lungi cu trenul, cu valize grele, sandale, prosoape și bani de buzunar puși cu grijă de părinți într-un portofel mic.

Pentru unii dintre ei, era prima dată când vedeau Marea Neagră. Pentru alții, era prima perioadă mai lungă petrecută departe de familie. Iar pentru aproape toți, tabăra însemna un sentiment de libertate pe care acele vremuri nu îl putea oferi.

Istoria taberei este legată de politica regimului comunist de a dezvolta baze de odihnă pentru copiii angajaților din fabrici, uzine și instituții de stat. În anii ’60 și ’70, litoralul românesc se afla într-o perioadă de dezvoltare accelerată. Au fost extinse stațiunile existente, au fost construite hoteluri și au apărut noi unități turistice. În nordul litoralului, în apropierea orașului Năvodari, o suprafață întinsă de teren a fost rezervată pentru realizarea unei tabere de mari dimensiuni.

Complexul a fost construit în anii ’70, din fondurile Uniunii Generale a Sindicatelor din România, UGSR. Sindicatele administrau la acel moment un patrimoniu turistic important, realizat în mare parte din cotizațiile plătite de angajați.

Terenurile pe care urma să fie ridicată tabăra au fost atribuite în folosință prin mai multe acte emise în perioada comunistă. Potrivit documentelor și informațiilor prezentate ulterior în presă, o parte dintre terenuri aparțineau statului sau administrației locale, în timp ce construcțiile erau realizate și administrate din patrimoniul sindical. Această separare dintre proprietatea asupra terenului și cea asupra clădirilor avea să provoace, după 1990, numeroase conflicte juridice.

La finalizarea etapelor importante de construcție, Tabăra de la Năvodari ajunsese la dimensiunile unui mic oraș. Datele citate în mai multe anchete și materiale documentare indică existența a 298 de clădiri, amplasate pe o suprafață de aproximativ 134 de hectare. Unele surse menționează o suprafață totală de aproximativ 143 de hectare, diferența fiind legată cel mai probabil de terenurile incluse în diferite perioade în perimetrul complexului.

Prin comparație, 134 de hectare înseamnă aproximativ 1,34 milioane de metri pătrați. Complexul nu era format doar din câteva dormitoare și o cantină, ci dintr-o infrastructură completă, gândită să deservească simultan mii de copii și sute de angajați.

Tabăra era împărțită în cinci mari sectoare:

Delfinul;

Albatros;

Perla;

Cutezătorii;

Lebăda.

Fiecare sector funcționa ca o tabără distinctă, având propriile pavilioane, spații de cazare și zone pentru activități. Împreună, acestea formau ceea ce era numit frecvent „Orașul Copiilor”.

În relatările despre istoria complexului, Tabăra de la Năvodari apare deseori prezentată drept cea mai mare tabără pentru copii din sud-estul Europei. Afirmația este plauzibilă prin raportare la dimensiunea terenului, la numărul clădirilor și la capacitatea sa, însă trebuie tratată cu o anumită precauție, deoarece nu este însoțită, în sursele publice disponibile, de o clasificare internațională sau de un document oficial care să compare toate taberele existente în regiune.

Cert este că Tabăra de la Năvodari a fost cea mai mare bază de acest tip din România și una dintre cele mai mari din regiune.

Unele relatări indică faptul că aici puteau ajunge până la 10.000-12.000 de copii într-o singură serie de vacanță. Într-un sezon estival, numărul total al elevilor cazați putea ajunge la aproximativ 100.000.

Aceste cifre explică de ce complexul avea nevoie de o infrastructură comparabilă cu cea a unui oraș. Nu era suficientă construirea unor dormitoare. Trebuiau asigurate zilnic masa, igiena, supravegherea, activitățile sportive, asistența medicală și transportul pentru mii de copii.

Tabăra fusese concepută ca un complex aproape autonom. Avea pavilioane de cazare, cantine de mari dimensiuni, spații administrative, cabinete medicale, baze sportive, zone de recreere și un amfiteatru de vară.

Cantinele trebuiau să pregătească zilnic zeci de mii de porții. Copiii intrau la masă pe serii, în funcție de pavilionul și grupul în care erau repartizați. Complexul dispunea și de servicii necesare pentru funcționarea unei asemenea structuri: spații pentru depozitarea alimentelor, instalații tehnice, spălătorii și clădiri destinate personalului.

Amfiteatrul de vară era una dintre construcțiile reprezentative. Aici puteau fi organizate spectacole, proiecții de filme, concursuri și evenimente dedicate copiilor. În tabără existau terenuri pentru fotbal, handbal și alte activități sportive. Programul copiilor era organizat de profesori, instructori și personal specializat.

Năvodari nu era doar o bază de cazare lângă mare, ci un sistem construit pentru a primi, hrăni și supraveghea un număr foarte mare de copii.

Biletele puteau fi distribuite prin școli, sindicate sau întreprinderile în care lucrau părinții. În tabără ajungeau copii din toate regiunile țării. Pentru mulți dintre ei, vacanța la Năvodari reprezenta prima călătorie lungă fără părinți și prima întâlnire cu Marea Neagră.

Sejururile durau, de regulă, aproximativ două săptămâni, iar seriile se succedau pe parcursul sezonului estival. Odată ce o grupă pleca, camerele erau pregătite pentru următoarele mii de copii.

Deși programul includea și activități specifice organizațiilor de pionieri, o parte importantă a timpului era dedicată plajei, sportului, spectacolelor și concursurilor.

Tabăra avea și o funcție propagandistică, fiind folosită de regimul comunist ca exemplu al grijii statului pentru copii. Dincolo de această componentă, infrastructura construită era însă una reală și avea o capacitate uriașă.

Decăderea taberei nu s-a produs într-un singur moment. Complexul nu a fost închis brusc și nici demolat printr-o singură decizie. Distrugerea s-a întins pe zeci de ani.

După Revoluția din 1989, patrimoniul fostei Uniuni Generale a Sindicatelor a intrat în administrarea noilor structuri sindicale. În 1992 a fost înființată societatea SIND România, care a preluat administrarea unor hoteluri, baze de tratament și tabere deținute anterior de sindicate.

În cazul Taberei de la Năvodari, situația proprietății era însă extrem de complicată. Construcțiile erau revendicate de societatea sindicatelor, dar o mare parte a terenurilor se afla în patrimoniul statului sau al administrației locale și fusese atribuită anterior în folosință taberei.

După schimbarea regimului politic, această formulă a devenit sursa unor litigii îndelungate.

În primii ani după Revoluție, tabăra a continuat să primească elevi, dar numărul acestora a scăzut. Pavilioanele necesitau reparații, instalațiile trebuiau înlocuite, iar clădirile construite cu două sau trei decenii înainte aveau nevoie de investiții importante.

Banii necesari nu au mai fost însă alocați la nivelul perioadei comuniste.

Unele pavilioane au continuat să funcționeze, în timp ce altele au fost închise. Fără încălzire, întreținere și pază corespunzătoare, clădirile abandonate au început să se degradeze. Apa s-a infiltrat prin acoperișuri, ferestrele au fost sparte, iar instalațiile sanitare și electrice au fost distruse sau furate.

O clădire abandonată pe litoral se degradează rapid. Aerul sărat, umezeala și vântul afectează betonul, metalul și tâmplăria. În lipsa lucrărilor de conservare, multe dintre fostele pavilioane au devenit inutilizabile.

Un alt element important în dispariția taberei a fost creșterea valorii terenurilor din Năvodari. În anii ’90, zona era încă slab dezvoltată. Ulterior, extinderea stațiunii Mamaia spre nord și apariția cartierului cunoscut drept Mamaia Nord au transformat terenurile din apropierea plajei într-unele dintre cele mai căutate proprietăți de pe litoral.

Tabăra ocupa o suprafață uriașă, aflată foarte aproape de mare. Pe măsură ce în jurul său au început să apară hoteluri, pensiuni și blocuri de apartamente, presiunea imobiliară asupra terenului a crescut. Anchetele jurnalistice au arătat că patrimoniul taberei a fost implicat în tranzacții, retrocedări, hotărâri administrative și procese care au avut ca miză atât clădirile, cât și terenurile.

Una dintre cele mai importante etape ale conflictului a început în timpul administrației conduse de fostul primar Nicolae Matei. Potrivit acuzațiilor formulate ulterior de procurorii DNA, fostul primar ar fi urmărit scoaterea abuzivă din patrimoniul societății SIND România a mai multor imobile aparținând taberei.

În 2011, Nicolae Matei ar fi inițiat o hotărâre a Consiliului Local prin care cele 298 de clădiri ale complexului au fost inventariate în domeniul privat al orașului Năvodari. Procurorii au susținut că hotărârea a fost adoptată cu încălcarea legii și că a produs un prejudiciu de peste 4,48 milioane de lei.

Anterior, administrația locală înființase societatea Tabăra Năvodari SA, prin intermediul căreia urmau să fie gestionate unele dintre activele complexului.

Conflictul dintre Primăria Năvodari și SIND România s-a mutat în instanță. Fiecare parte a revendicat drepturi asupra unor terenuri sau construcții, iar procesele au continuat ani întregi.

În timp ce instanțele analizau actele de proprietate, hotărârile consiliului local și documentele emise în perioada comunistă, clădirile continuau să se degradeze. Litigiile au blocat atât investițiile, cât și posibilitatea unei reorganizări complete a zonei.

Niciuna dintre părți nu putea începe cu ușurință un proiect de sute de milioane de euro cât timp regimul juridic al patrimoniului era contestat.

SIND România a obținut în instanță hotărâri prin care o parte importantă a patrimoniului taberei i-a revenit. Victoria juridică a venit însă după ani în care pavilioanele nu fuseseră întreținute și ajunseseră în stare avansată de degradare.

Cu alte cuvinte, societatea a recuperat clădirile, dar multe dintre acestea nu mai puteau fi folosite fără lucrări masive de consolidare sau demolare și reconstrucție.

În 2017, fostul primar Nicolae Matei a fost trimis în judecată de procurorii DNA, într-un dosar care privea patrimoniul Taberei de la Năvodari. Acuzațiile au vizat, printre altele, abuzul în serviciu și procedurile prin care sute de clădiri ar fi fost trecute în patrimoniul privat al orașului.

Procesul a continuat aproximativ opt ani. La 14 noiembrie 2025, Tribunalul Constanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor. Instanța a menținut însă răspunderea civilă și a stabilit despăgubiri de aproximativ 8,5-8,6 milioane de euro, care urmau să fie plătite statului român și societății SIND România.

Hotărârea pronunțată în noiembrie 2025 nu era definitivă la momentul relatării sale în presă. Prescripția a însemnat că acuzațiile nu au mai putut conduce la o pedeapsă penală, din cauza perioadei lungi scurse de la presupusa comitere a faptelor.

Degradarea taberei poate fi explicată prin suprapunerea mai multor factori. Primul a fost lipsa investițiilor. Un complex cu aproape 300 de clădiri presupunea costuri enorme pentru reparații, pază, utilități și modernizare.

Al doilea factor a fost situația juridică neclară. Litigiile dintre sindicate, administrația locală și alte entități au împiedicat luarea unor decizii pe termen lung.

Al treilea factor a fost interesul imobiliar. Terenul se afla într-o zonă care devenea din ce în ce mai valoroasă, pe măsură ce dezvoltarea din Mamaia Nord înainta spre Năvodari.

Al patrulea factor a fost abandonul fizic. Clădirile nepăzite au fost vandalizate. Ferestrele, ușile, caloriferele, cablurile, țevile și alte elemente care puteau fi valorificate au dispărut.

Odată rămas fără acoperișuri bune, tâmplărie și instalații, un pavilion nu mai putea fi reparat printr-o simplă renovare. În multe cazuri, degradarea structurii a făcut ca demolarea să devină mai realistă decât restaurarea.

După încheierea unei părți importante a litigiilor, SIND România a anunțat intenția de a reconstrui și moderniza complexul. În martie 2026, reprezentanții societății au prezentat un proiect estimat la câteva sute de milioane de euro. Planul ar include peste 15.000 de locuri de cazare, o sală polivalentă, un parc acvatic, bazine olimpice și o bază de recuperare sportivă.

Proiectul ar urma să fie realizat din fonduri europene și alte surse de finanțare, pe parcursul a aproximativ cinci până la șapte ani. Deocamdată, însă, aceste informații reprezintă un plan de investiții, nu un complex deja reconstruit. Obținerea finanțării, clarificarea completă a terenurilor, autorizarea și executarea lucrărilor rămân etape dificile.

De asemenea, este puțin probabil ca toate cele 298 de clădiri istorice să poată fi salvate. După decenii de abandon, multe dintre ele ar necesita consolidări foarte costisitoare, iar altele ar putea fi demolate.