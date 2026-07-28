Apple a atins, marți, o capitalizare bursieră de 5.000 de miliarde de dolari, chiar dacă doar pentru scurt timp. Performanța marchează revenirea gigantului tehnologic pe primul loc în topul celor mai valoroase societăți listate la bursă, depășind compania Nvidia, după cum transmite CNBC.

Acțiunile Apple au înregistrat o creștere de 25 procente de la începutul anului, depășind performanțele celorlalte companii importante din sectorul tehnologic. În cadrul ședinței de tranzacționare de marți, titlurile gigantului american au atins un maxim istoric de 342,89 dolari per acțiune.

Rezultatele financiare trimestriale ale Apple urmează să fie publicate joi. Această urcare spectaculoasă are loc într-un moment în care investitorii încep să se distanțeze de companiile care direcționează sume uriașe către infrastructura de inteligență artificială.

Situația Apple este una diferită față de restul pieței. În timp ce competitori precum Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft direcționează sute de miliarde de dolari spre centre de date și infrastructură AI, producătorul iPhone a preferat să mențină investițiile de capital la un nivel redus. Compania folosește în schimb infrastructură cloud și tehnologii de inteligență artificială puse la dispoziție de Google.

Anul trecut, decizia conducerii Apple de a limita investițiile directe a atras numeroase critici din partea pieței financiare. Investitorii erau nemulțumiți de ritmul lent al dezvoltării în domeniul AI, dar și de amânarea lansării versiunii îmbunătățite a asistentului Siri, care este programată pentru această toamnă, odată cu lansarea noii generații de iPhone.

Percepția analiștilor s-a schimbat însă radical în ultima perioadă. În piață au apărut temeri tot mai mari legate de investițiile masive ale rivalilor din tehnologie, care generează niveluri ridicate de datorii fără a garanta randamente pe măsură.

În cursul zilei de marți, reprezentanții Apple au făcut public și noul program numit Upgrade. Prin intermediul acestuia, clienții din Statele Unite ale Americii vor avea posibilitatea de a închiria dispozitive iPhone și alte articole din portofoliu, în loc să le achiziționeze definitiv.

În paralel, compania a ajustat în sus prețurile pentru gamele MacBook și iPad, decizie luată pentru a transfera către consumatorii finali o parte din costurile tot mai mari legate de componentele de stocare și memorie.

Conferința de joi dedicată rezultatelor financiare va marca un moment simbolic pentru companie. Evenimentul va fi ultimul susținut de Tim Cook din postura de director general, înainte ca John Ternus să preia oficial conducerea Apple, la data de 1 septembrie.