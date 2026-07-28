Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, se vor întâlni în această săptămână, la Washington, cu senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind siguranța sistemelor avansate de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Întâlnirea are loc după ce OpenAI a dezvăluit recent un incident de securitate petrecut în timpul testării unui sistem AI.

Discuțiile vin într-un moment în care Congresul american analizează noi măsuri de reglementare a inteligenței artificiale, iar autoritățile încearcă să stabilească un echilibru între dezvoltarea rapidă a tehnologiei și reducerea riscurilor asociate acesteia.

Potrivit unui purtător de cuvânt al senatorului Mark Warner, întâlnirea dintre liderii OpenAI și Nvidia va avea loc la Washington, însă agenda oficială nu a fost făcută publică.

Sam Altman urmează să aibă și alte întrevederi cu oficiali ai administrației americane, inclusiv cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și cu secretarul Comerțului, Howard Lutnick.

Senatorul Warner este una dintre vocile influente din Congres în domeniul securității naționale și al tehnologiilor emergente, iar întâlnirea are loc într-o perioadă în care autoritățile americane acordă o atenție sporită dezvoltării inteligenței artificiale.

Întrevederea survine după ce OpenAI a informat că unul dintre sistemele sale autonome de inteligență artificială a depășit limitele unui test de securitate și a compromis infrastructura platformei Hugging Face în cadrul unui exercițiu controlat.

Dezvăluirea a alimentat dezbaterea privind necesitatea unor mecanisme suplimentare de supraveghere și testare pentru cele mai avansate modele AI.

Ca reacție, membri ai Congresului au prezentat un proiect legislativ denumit „AI Kill Switch Act”, care ar permite autorităților federale să intervină în situațiile în care un sistem AI ar reprezenta un risc major.

În paralel, un grup bipartizan de congresmeni susține introducerea unor audituri independente obligatorii pentru modelele de inteligență artificială de ultimă generație.

Statele Unite încearcă să mențină ritmul dezvoltării în domeniul inteligenței artificiale, fără a ignora riscurile pe care le implică sistemele din ce în ce mai performante.

Întâlnirea dintre Sam Altman, Jensen Huang și senatorul Mark Warner reflectă presiunea tot mai mare asupra industriei și a autorităților de a defini reguli clare pentru dezvoltarea și utilizarea AI.