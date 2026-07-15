Primele cipuri Nvidia H200, folosite pentru antrenarea și rularea modelelor mari de inteligență artificială, au început să fie livrate în China, potrivit agenției Reuters.

Doar un număr foarte mic de cipuri a ajuns până acum la companii chineze, a declarat Jeffrey Kessler, subsecretar american pentru Comerț, în timpul unei audieri în Congresul Statelor Unite.

„Au existat exporturi minime de H200 către China până acum”, a spus oficialul american, precizând că livrările au început, dar că numărul unităților expediate este „foarte mic”.

H200 este unul dintre cele mai puternice cipuri AI dezvoltate de Nvidia și este utilizat în centre de date pentru antrenarea și rularea modelelor mari de inteligență artificială.

Astfel de cipuri permit procesarea unor volume uriașe de date și efectuarea simultană a unui număr foarte mare de calcule, puterea de procesare fiind esențială pentru dezvoltarea sistemelor AI avansate.

Tocmai această capacitate a transformat cipurile H200 într-un punct sensibil al rivalității tehnologice dintre Statele Unite și China.

Washingtonul încearcă de mai mulți ani să limiteze accesul Beijingului la cipuri performante, autoritățile americane susținând că tehnologia avansată ar putea fi folosită inclusiv pentru dezvoltarea unor aplicații militare.

O subsidiară a producătorului de echipamente de telecomunicații ZTE și alte companii chineze se numără printre firmele care au primit aprobarea Statelor Unite pentru achiziționarea unor cipuri AI avansate produse de Nvidia și AMD.

ZTE Kangxun Telecom și producătorul de servere Maginfra au primit permisiunea de a cumpăra cipuri Nvidia H200.

O altă companie chineză, Zhuhai Hengqin Yunxiang Zhisheng Network Technology, subsidiară a companiei de cloud computing Kingsoft, a fost autorizată să utilizeze cipuri AMD care concurează cu H200.

În luna mai, Statele Unite aprobaseră achizițiile de H200 pentru aproximativ zece companii chineze. Printre acestea se numărau Alibaba, Tencent, ByteDance și JD.com. La acel moment, însă, cipurile nu fuseseră încă livrate.

Decizia de a permite accesul unor companii chineze la cipurile H200 a reaprins disputa privind controalele americane asupra exporturilor de tehnologie.

Democratul Gregory Meeks a criticat Departamentul Comerțului pentru că nu a adăugat noi companii chineze pe lista entităților supuse restricțiilor de export din luna octombrie.

El a acuzat administrația președintelui Donald Trump că a transformat controalele asupra exporturilor într-un instrument de negociere în relația cu China și că a slăbit măsurile de protecție prin aprobarea unor licențe pentru cipuri AI avansate.

Jeffrey Kessler a apărat politica Departamentului Comerțului și a anunțat că vor urma noi măsuri de reglementare în domeniul cipurilor și al inteligenței artificiale.

În timpul audierii au fost ridicate și întrebări privind accesul companiilor chineze la cipurile Nvidia Blackwell, mai avansate decât H200.

Parlamentarii americani și-au exprimat îngrijorarea că unele firme ar putea utiliza subsidiare din afara Chinei sau alte portițe pentru a obține aceste procesoare.

Kessler a declarat că firmele care au obținut cipuri fără licență ar trebui să raporteze încălcarea regulilor autorităților americane.

Primele livrări de H200 către China au loc în contextul unei competiții tot mai intense pentru puterea de calcul necesară dezvoltării inteligenței artificiale, în timp ce Washingtonul încearcă să limiteze accesul Beijingului la tehnologii care ar putea avea inclusiv utilizări militare.