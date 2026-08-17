Două șosele din România au intrat în topul celor mai spectaculoase drumuri din Europa

Două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România au intrat în top 10 al celor mai sinuoase și spectaculoase șosele din Europa. Transalpina ocupă locul al cincilea, iar Transfăgărășanul se află imediat după ea, pe poziția a șasea, într-un clasament realizat pe baza lungimii traseelor, altitudinii, numărului de curbe și popularității online. Topul prezentat de Euronews Travel are la bază o cercetare realizată de compania Avis. Au fost analizate mai multe șosele europene, iar punctajul a luat în calcul atât caracteristicile traseelor, cât și numărul de hashtag-uri de pe Instagram și volumul mediu al căutărilor pe Google.

Transalpina, DN67C, a obținut 73 de puncte din 100 și s-a clasat pe poziția a cincea. Drumul are o lungime de 148 de kilometri, fiind cel mai lung dintre primele cinci trasee incluse în clasament. Șoseaua urcă până la o altitudine de 2.145 de metri.

Potrivit datelor utilizate în cercetare, Transalpina are 682 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ cinci viraje pentru fiecare kilometru parcurs. Șoseaua este căutată frecvent și online. Aproximativ 89.400 de hashtag-uri de pe Instagram sunt asociate cu Transalpina, iar numărul mediu al căutărilor ajunge la aproximativ 60.500 în fiecare lună.

În analiza traseului sunt menționate și peisajele montane, văile din zonă, posibilitățile de drumeție și localitățile în care turiștii pot descoperi gastronomia locală.

Transfăgărășanul se află pe poziția a șasea, imediat după Transalpina. Prin cele două drumuri, România ocupă astfel două locuri consecutive în prima parte a clasamentului și se situează înaintea unor trasee cunoscute din Elveția și Franța.

Prima poziție este ocupată de Stelvio Pass, din Italia, care a obținut un scor de 88 de puncte din 100. Drumul italian are 35 de kilometri, ajunge la o altitudine de 2.757 de metri și are 685 de curbe, adică aproape 20 de viraje pe kilometru.

Pe locul al doilea se află Furka Pass din Elveția, traseu cunoscut și pentru apariția în filmul „Goldfinger” din seria James Bond.

Poziția a treia este ocupată de Grossglockner High Alpine Road din Austria, iar pe locul al patrulea se află Trollstigen din Norvegia.

După Transalpina și Transfăgărășan, clasamentul continuă cu Susten Pass din Elveția, Route des Grandes Alpes și Col du Tourmalet din Franța și Grimsel Pass din Elveția.

Cercetarea apare într-o perioadă în care traseele panoramice sunt tot mai căutate de turiști.

Potrivit datelor citate de Euronews, căutările globale pentru expresia „scenic routes” au crescut cu 170% în ultimul an.

Prezența Transalpinei și Transfăgărășanului în primele șase poziții plasează două șosele din România între traseele europene evaluate pentru peisaj, caracteristicile drumului și popularitatea în mediul online.