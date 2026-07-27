Expulzarea unui angajat al misiunii diplomatice ruse „nu va rămâne fără un răspuns adecvat”, a declarat ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, într-un interviu acordat agenției TASS. Reacția a venit după convocarea sa la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), unde i-au fost prezentate fragmente ale unei drone doborâte în România, iar autoritățile au anunțat că un membru al ambasadei trebuie să părăsească țara în cinci zile.

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a reacționat după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României. Într-un interviu acordat agenției ruse de stat TASS, diplomatul a respins acuzațiile transmise de partea română și a descris protestul oficial drept un „spectacol propagandistic”.

Vladimir Lipaev a susținut că demersul autorităților române ar avea scopul de a împiedica noi atacuri rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și Marea Neagră.

„Este evident că este vorba despre un spectacol propagandistic, al cărui scop este de a împiedica noi lovituri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, utilizată în mod activ de blocul NATO pentru livrarea de arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei prin teritoriul României”, a declarat ambasadorul Rusiei la București în interviul pentru TASS.

Diplomatul a mai spus că autoritățile române au fost avertizate în legătură cu riscul unei escaladări a tensiunilor dintre România și Federația Rusă.

Ambasadorul a afirmat că implicarea forțelor române în acțiuni desfășurate în spațiul aerian al Ucrainei ar putea agrava relațiile dintre cele două state.

„Partea română a fost avertizată asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și a implicării Forțelor Armate Române în ostilități directe în spațiul aerian al Ucrainei”, a afirmat Lipaev.

Acesta a reluat poziția oficială a Moscovei și a negat că Rusia ar fi trimis drone de luptă către obiective aflate pe teritoriul României.

„S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către ținte aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă sunt lipsite de temei”, a declarat ambasadorul rus.

Vladimir Lipaev a declarat că decizia autorităților române de a expulza un angajat al Ambasadei Rusiei va atrage o reacție din partea Moscovei.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei”, a declarat Vladimir Lipaev pentru TASS.

Declarațiile au fost făcute după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București.

Convocarea a avut loc ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat pe teritoriul național.

În timpul întâlnirii, oficialii români i-au prezentat ambasadorului fragmente provenite de la una dintre dronele distruse. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că investigațiile realizate de Parchet au confirmat oficial că respectivele componente sunt de proveniență rusească.

Tot în cadrul convocării, ambasadorului i-a fost înmânată nota verbală prin care România a notificat declararea unui membru al misiunii diplomatice ruse drept persoană inacceptabilă. Diplomatul vizat are obligația de a părăsi România în termen de cinci zile.

Măsura luată împotriva membrului Ambasadei Rusiei reprezintă unul dintre cele mai ferme demersuri diplomatice adoptate de România în relația cu Federația Rusă de la începutul războiului din Ucraina. În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că ambasadorul României în Federația Rusă a fost chemat la București pentru consultări.