Deputatul AUR Mohammad Murad a anunțat convocarea tuturor partidelor parlamentare, marți, 18 august 2026, pentru constituirea unei „Celule de Criză pentru Economie și Capitalul Românesc”, inițiativă prin care propune ca în cel mult 15 zile să fie elaborat un pachet de măsuri pentru sprijinirea companiilor și protejarea locurilor de muncă. Invitația a fost transmisă public de Murad într-o postare pe Facebook.

Întâlnirea este programată la ora 13:00, la Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților. Murad susține că măsurile ar trebui să vizeze companiile românești, investițiile, locurile de muncă și capitalul autohton, pe fondul problemelor semnalate în ultima perioadă în mediul de afaceri. Inițiativa a fost relatată și de Financial Intelligence.

În mesajul public, Mohammad Murad face referire la declarațiile recente ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind situația mediului de afaceri și numărul firmelor care întâmpină dificultăți.

Deputatul AUR afirmă că problemele semnalate de PSD sunt reale, dar consideră că discuțiile despre situația economică trebuie urmate de măsuri concrete.

„Și atunci pun o întrebare simplă: când trecem la fapte?”, a scris Mohammad Murad.

Murad îi adresează direct o invitație lui Sorin Grindeanu și propune ca PSD și AUR, alături de celelalte formațiuni parlamentare, să colaboreze pe tema măsurilor economice.

Potrivit propunerii lui Murad, noua structură ar urma să primească un mandat limitat la 15 zile pentru elaborarea unor soluții aplicabile imediat.

Pachetul ar trebui să includă măsuri pentru protejarea companiilor românești, a locurilor de muncă, a investițiilor și a capitalului autohton.

„Nu peste șase luni. Nu după alte conferințe. Nu după alte sute de falimente. În 15 zile”, a transmis deputatul.

Murad susține că invitația se adresează tuturor partidelor parlamentare, indiferent dacă se află la putere sau în opoziție.

În mesajul său, deputatul argumentează că problemele economice nu țin de orientarea politică a antreprenorilor și că falimentele afectează companii indiferent de opțiunile electorale ale proprietarilor.

„Falimentul nu întreabă antreprenorul cu cine a votat. Șomajul nu are carnet de partid”, a scris Mohammad Murad.

Acesta compară situația mediului de afaceri cu modul în care statul reacționează în cazul unor situații excepționale, precum inundațiile sau pandemiile. În opinia sa, amploarea problemelor economice justifică o coordonare similară între instituții și partidele parlamentare.

Declarațiile despre dificultățile companiilor vin într-un context în care insolvențele au continuat să crească. O analiză publicată la începutul lunii august indica 1.016 dosare de insolvență înregistrate în iulie 2026, cu aproximativ 26% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Problemele sunt resimțite în special de întreprinderile mici și mijlocii și de microîntreprinderi, afectate de scăderea vânzărilor, blocajele financiare și inflație, potrivit analizei citate.

În paralel, PSD a promovat în ultimele luni ideea unui program de relansare economică. Sorin Grindeanu a susținut că tergiversarea unor măsuri economice se traduce în pierderi de locuri de muncă și în închiderea unor firme.

Mohammad Murad susține că reuniunea de la Comisia pentru antreprenoriat și turism nu ar trebui să fie o nouă rundă de declarații politice, ci punctul de plecare pentru identificarea unor soluții concrete.

„Marți nu vă invit să veniți să vorbiți. Vă invit să veniți să hotărâm”, a transmis deputatul.

Rămâne de văzut câte formațiuni parlamentare vor răspunde invitației și dacă propunerea privind elaborarea unui pachet de măsuri în termen de 15 zile va fi acceptată.