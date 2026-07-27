Fragmentele unei drone rusești, arătate ambasadorului Rusiei. Decizia luată de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat luni, 27 iulie 2026, pe ambasadorul Rusiei la București, Valentin Lipaev, după încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie. Diplomatului i-au fost prezentate fragmente ale unei drone rusești distruse în județul Buzău, iar un membru al ambasadei a fost declarat inacceptabil și trebuie să părăsească țara în termen de cinci zile.

Ambasadorul Federației Ruse la București, Valentin Lipaev, a fost convocat luni la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în urma incidentelor produse între 24 și 26 iulie 2026, când trei drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României și au fost doborâte de Armata Română.

Decizia a fost luată la dispoziția ministrului de Externe, Oana Țoiu, iar în cadrul întrevederii partea română a protestat față de repetarea acestor incidente.

„Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, Oana Ţoiu, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Convocarea a survenit ca reacţie fermă la violările repetate ale spaţiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul naţional", informează MAE.

În timpul discuțiilor, ambasadorului rus i-au fost prezentate componente provenite de la drona distrusă pe teritoriul României, în județul Buzău. Investigațiile desfășurate de Parchet au confirmat oficial că fragmentele sunt de proveniență rusească.

Reprezentanții României au transmis un protest față de acțiunile considerate ilegale și iresponsabile și au indicat responsabilitatea Federației Ruse pentru incidentele produse.

„A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spaţiul aerian al NATO şi al Uniunii Europene. Partea română a evidenţiat că Federaţia Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave şi pentru deteriorarea mediului regional de securitate", precizează MAE.

În cadrul întâlnirii, ambasadorului Valentin Lipaev i-a fost înmânată nota verbală prin care România a notificat declararea ca inacceptabil a unui membru al misiunii diplomatice ruse de la București. Persoana vizată are obligația de a părăsi teritoriul României în cel mult cinci zile.

Ministerul Afacerilor Externe nu a prezentat în comunicat identitatea membrului ambasadei vizat de această măsură.

În paralel, MAE l-a chemat la București, pentru consultări, pe ambasadorul României în Federația Rusă. Măsura a fost luată în contextul deteriorării relațiilor diplomatice, după incidentele aeriene petrecute în intervalul 24-26 iulie. Autoritățile române au anunțat că răspunsul la aceste evenimente va fi coordonat cu aliații și partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

"România va continua să îşi coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliaţii şi partenerii din cadrul NATO şi UE şi rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securităţii naţionale şi a cetăţenilor săi", dă asigurări MAE.