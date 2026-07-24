Echipele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au găsit resturile dronei doborâte vineri, 24 iulie, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Fragmentele aparatului și ale rachetei interceptoare au fost identificate în județele Buzău și Brăila, iar în zona Tătaru a fost descoperit și un crater produs în urma impactului cu solul.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, echipele aflate pe teren au localizat două zone de impact rezultate în urma operațiunii de interceptare. Fragmente din dronă și din racheta folosită pentru doborârea acesteia au fost descoperite în apropierea localității Padina, din județul Buzău. În zona Tătaru, județul Brăila, militarii au identificat un crater și rămășițele unei rachete aer-aer.

„Echipele Ministerului Apărării Naționale aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării de vineri, 24 iulie, a unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Astfel, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer în zona Tătaru, județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Amintim că vineri, 24 iulie, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.39, o țintă aeriană care evolua la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. La ora 11.02, una dintre cele două aeronave ale Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o în zona localității Padina, din județul Buzău. Au fost luate toate măsurile de siguranță necesare pentru ca angajarea țintei să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminând orice risc pentru populație.”, arată Ministerul Apărării

Ținta aeriană a apărut pe sistemele radar ale Ministerului Apărării la ora 09:39, când se afla la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La misiune au participat și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Avioanele italiene au decolat la ora 09:48, iar cele românești la ora 10:56, în cadrul Serviciului de Luptă Poliție Aeriană.

La ora 11:02, una dintre aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române a atacat și a doborât ținta în zona localității Padina.

Ministerul Apărării a anunțat că operațiunea a fost desfășurată numai deasupra unor zone nelocuite, pentru evitarea oricărui pericol pentru populație.

După localizarea zonelor de impact, perimetrele au fost securizate, iar fragmentele dronei și ale rachetei interceptoare au fost preluate pentru efectuarea expertizelor.

Investigația urmează să stabilească toate împrejurările incidentului, în dosarul preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.