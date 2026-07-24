Ce detalii a dat MApN despre drona doborâtă de un F-16

Ministerul Apărării Naționale a oferit primele detalii despre operațiunea în urma căreia a fost doborâtă drona care intrase în spațiul aerian al României, cu o rachetă, în zona județului Buzău.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău”, au scris reprezentanții Ministerului Apărării, într-un comunicat.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”, au mai explicat reprezentanții MApN.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației”, a mai precizat Ministerul Apărării în comunicat.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”, au mai explicat militarii.

Reamintim că, vineri dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că, în premieră, Armata Română a doborât, cu o rachetă trasă de pe un avion F-16, o dronă intrată în spațiul aerian național.

„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a adăugat președintele în mesajul său.