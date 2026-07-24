Ce detalii a dat MApN despre drona doborâtă de un F-16
- Andrei Arvinte
- 24 iulie 2026, 12:14
Ministerul Apărării Naționale a oferit primele detalii despre operațiunea în urma căreia a fost doborâtă drona care intrase în spațiul aerian al României, cu o rachetă, în zona județului Buzău.
Avionul care a doborât drona este d ela Baza Aeriană 86 din Fetești
„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău”, au scris reprezentanții Ministerului Apărării, într-un comunicat.
„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”, au mai explicat reprezentanții MApN.
Patru avioane de vânătoare au fost trimise după drona doborâtă
„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației”, a mai precizat Ministerul Apărării în comunicat.
„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.
La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”, au mai explicat militarii.
Anunțul inițial, făcut de Nicușor Dan
Reamintim că, vineri dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că, în premieră, Armata Română a doborât, cu o rachetă trasă de pe un avion F-16, o dronă intrată în spațiul aerian național.
„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
„Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a adăugat președintele în mesajul său.