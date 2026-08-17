Meta ajunge marți, 18 august, în fața unui juriu federal din California într-un proces considerat unul dintre cele mai importante teste juridice pentru companie, după ce 29 de state americane au acuzat Facebook și Instagram că au fost concepute pentru a atrage și menține copiii și adolescenții pe platforme și că au încălcat legislația privind protecția datelor minorilor, potrivit BBC.

Procesul are loc la Oakland și implică, în prima etapă, patru state – California, Colorado, Kentucky și New Jersey –, celelalte 25 urmând să își susțină ulterior propriile pretenții. Statele cer inclusiv schimbări importante ale modului în care funcționează Instagram și Facebook, iar Meta a avertizat că eventualele despăgubiri ar putea ajunge la aproximativ 1,4 trilioane de dolari.

Autoritățile susțin că Meta a folosit funcții și algoritmi proiectați pentru a crește timpul petrecut de copii și adolescenți pe platforme, în timp ce compania ar fi știut despre efectele negative pe care anumite mecanisme le pot avea asupra utilizatorilor tineri.

Printre funcțiile contestate se află derularea infinită a conținutului, redarea automată a videoclipurilor, notificările frecvente și algoritmii de recomandare care prioritizează interacțiunea și timpul petrecut pe platformă.

În dosar sunt contestate și modul în care sunt folosite datele copiilor, precum și lipsa unor mecanisme considerate suficiente pentru verificarea vârstei și obținerea consimțământului parental în cazul utilizatorilor cu vârsta sub 13 ani. Un ordin al judecătoarei Yvonne Gonzalez Rogers din 29 iunie a stabilit deja că anumite afirmații ale Meta privind aceste obligații nu au generat un litigiu factual suficient pentru a împiedica o parte din pretențiile reclamanților.

Dacă autoritățile câștigă, solicitările formulate în proces ar putea determina modificări semnificative ale experienței utilizatorilor minori.

Printre măsurile cerute se numără:

verificarea vârstei și existenței unui mecanism de verificare parentală;

limitarea sau eliminarea derulării infinite;

modificarea algoritmilor de recomandare pentru copii;

eliminarea unor filtre care modifică aspectul fizic în fotografii;

oprirea redării automate a videoclipurilor;

restricționarea posibilității minorilor de a crea mai multe conturi;

limitarea postărilor cu caracter temporar, precum Instagram Stories;

eliminarea afișării numărului de aprecieri pentru utilizatorii minori.

Statele susțin că astfel de funcții nu sunt simple elemente de design, ci mecanisme care contribuie la menținerea utilizatorilor pe platforme cât mai mult timp.

Unul dintre punctele importante ale procesului îl reprezintă afișarea numărului de aprecieri. Sistemul este folosit de Facebook și Instagram de mulți ani și a devenit o componentă centrală a interacțiunii pe rețelele sociale.

În documentele prezentate în litigiu, autoritățile au indicat inclusiv cercetări interne ale Meta privind comparația socială. Potrivit acestor documente, compararea propriei popularități și imagini cu cele ale altor utilizatori poate fi asociată cu singurătatea, o percepție mai negativă asupra propriului corp și o stare de spirit mai proastă.

Cazul este urmărit și prin prisma altor procese în care au fost analizate efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor.

Procesul federal începe într-un moment dificil pentru Meta. În New Mexico, compania a fost găsită responsabilă în luna martie pentru încălcarea legislației privind protecția consumatorilor și pentru punerea în pericol a copiilor.

Un juriu a stabilit atunci penalități civile de 375 de milioane de dolari, după ce a constatat 75.000 de încălcări ale legislației statului.

Într-o a doua etapă a procedurii, judecătorul Bryan Biedscheid a constatat ulterior că platformele Meta constituie o „tulburare publică” și a impus măsuri suplimentare de protecție a minorilor. Totalul obligațiilor financiare stabilite în acest caz a ajuns la 942 de milioane de dolari, incluzând 567 de milioane de dolari pentru măsuri de remediere. Meta intenționează să conteste decizia.

Hotărârea din New Mexico se aplică doar în acest stat, însă rezultatul procesului federal din California ar putea avea consecințe mult mai extinse.

Cele 29 de state implicate în acțiunea federală reprezintă aproape două treimi din populația Statelor Unite. O decizie împotriva Meta ar putea obliga compania să modifice modul în care operează Facebook și Instagram la o scară mult mai mare decât în cazul unor hotărâri individuale ale instanțelor statale.

Procesul este supervizat de judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers, iar procedura este estimată să dureze aproximativ șase până la opt săptămâni. Printre persoanele care ar putea depune mărturie se numără directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, și șeful Instagram, Adam Mosseri.

Miza nu este însă doar financiară. O eventuală decizie care ar impune schimbări structurale ar putea influența și alte procese intentate împotriva marilor platforme de socializare și ar crea un precedent pentru modul în care sunt tratate funcțiile considerate potențial adictive.

Compania a negat în mod constant că și-ar fi proiectat platformele pentru a exploata vulnerabilitatea copiilor.

Meta susține că a introdus măsuri de siguranță pentru adolescenți și că afirmațiile statelor nu reflectă eforturile companiei de a proteja utilizatorii tineri. Compania contestă și amploarea eventualelor despăgubiri, considerând că o sancțiune de ordinul trilioanelor de dolari nu are precedent în legislația privind protecția consumatorilor.