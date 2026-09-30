Președintele chinez Xi Jinping a afirmat miercuri, cu doar o zi înaintea Zilei Naționale a Chinei, că este pe deplin hotărât să combată forțele care susțin independența Taiwanului, precum și orice ingerință externă în treburile interne ale insulei, conform AFP.

Liderul de la Beijing a reafirmat obiectivul fundamental privind reunificarea Chinei continentale cu Taiwanul. Regimul comunist de la Beijing consideră Taiwanul, un teritoriu administrat de un guvern democratic, drept o parte inalienabilă a Chinei. În viziunea Beijingului, reunificarea rămâne un subiect nenegociabil și inevitabil, pentru realizarea căruia nu este exclusă utilizarea forței militare.

Discursul a fost rostit în cadrul unei recepții oficiale desfășurate la Beijing, fiind ulterior transmis de agenția oficială de presă China Nouă. Liderul chinez a subliniat direcțiile prioritare ale regimului în raport cu insula vecină.

„Trebuie să aprofundăm schimburile şi cooperarea între cele două maluri ale Strâmtorii (Taiwan), să reprimăm hotărât forţele separatiste care promovează independenţa Taiwanului, să ne opunem amestecurilor forţelor externe, să promovăm dezvoltarea paşnică a relaţiilor între cele două maluri şi să contribuim la avansarea marii cauze a reunificării naţionale”, a subliniat Xi Jinping într-un discurs retranscris de agenţia oficială chineză de presă China Nouă.

Relațiile dintre Beijing și Taipei rămân extrem de tensionate. Administrația chineză îl consideră pe președintele taiwanez Lai Ching-te, un susținător ferm al suveranității teritoriului său, drept un separatist, un creator de crize și un instigator de războaie.

În ultimii ani, China a intensificat semnificativ presiunea asupra Taiwanului, apelând frecvent la demonstrații de forță militară. Totodată, Beijingul respinge categoric orice interacțiune diplomatică sau oficială a altor țări cu Taiwanul care ar putea pune sub semnul întrebării principiul o singură Chină.

Sprijinul acordat Taiwanului de către Statele Unite reprezintă unul dintre cele mai delicate puncte în relațiile dintre cele două mari puteri economice. În cadrul unei vizite de stat efectuate săptămâna trecută, Xi Jinping i-a cerut președintelui american Donald Trump să trateze cu maximă prudență dosarul Taiwanului. Liderul chinez a solicitat în mod direct ca Statele Unite să se opună ferm oricărei tentative de independență a insulei.

Vizita de stat a avut ca scop menținerea unui climat de destindere între Washington și Beijing, după o perioadă marcată de războiul comercial din 2025, chiar dacă divergențele strategice și rivalitățile majore persistă.

În încheierea intervenției sale, Xi Jinping a subliniat necesitatea de a se aduce ”mai multă certitudine şi energie pozitivă unei lumi marcate de schimbări şi tulbulanţe”.