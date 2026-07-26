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Alertă de călătorie de la MAE pentru Spania. Cod roșu de incendii

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Alertă de călătorie de la MAE pentru Spania. Cod roșu de incendiiSursă: Bruno ismael da silva Alves | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Românii care se află în Comunitatea Valenciană, tranzitează această regiune sau intenționează să călătorească în estul Spaniei sunt avertizați să manifeste prudență, după ce autoritățile spaniole au emis cod roșu din cauza riscului foarte ridicat de incendii de vegetație, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Alertă de călătorie de la MAE pentru Spania

Ministerul a transmis o atenționare de călătorie și le recomandă cetățenilor români să evite zonele în care există incendii active, precum și regiunile în care pericolul de izbucnire și extindere a focarelor este considerat iminent.

Una dintre cele mai afectate zone este Vall d’Uixó, localitate din provincia Castellón. Aici, echipele de intervenție acționează pentru controlarea și limitarea incendiilor, în condițiile în care nivelul de alertă a fost ridicat la cod roșu din cauza riscului extrem de producere și propagare a focarelor.

Ce sfaturi dă MAE românilor

MAE îi sfătuiește pe românii aflați în regiune să respecte întocmai instrucțiunile transmise de autoritățile locale și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației. Recomandarea este valabilă atât pentru persoanele aflate în apropierea zonelor afectate, cât și pentru cei care urmează să călătorească în Comunitatea Valenciană.

incendiu Spania

Incendiu Spania. Sursa foto: Captură video

Cetățenii români care au nevoie de sprijin consular pot solicita asistență prin intermediul Consulatului General al României la Valencia. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care funcționează permanent. Pentru situații de urgență este disponibil și numărul de telefon dedicat al Consulatului General al României din Valencia.

Turiștii și cei aflați la muncă, îndemnați să se informeze de la autoritățile din Spania

Ministerul recomandă verificarea situației înainte de orice deplasare și consultarea constantă a comunicatelor autorităților spaniole, precum și a informațiilor publicate de MAE și de Consulatul General al României la Valencia.

Românii care călătoresc în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, unde sunt disponibile alerte și recomandări actualizate privind condițiile de călătorie.

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