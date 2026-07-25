Un incendiu de vegetație izbucnit în apropiere de Madrid a afectat unul dintre cele mai importante centre de comunicații ale NASA, folosit pentru legătura cu sondele și roboții care explorează spațiul îndepărtat. Deși nu există încă o evaluare a pagubelor, agenția spațială americană a transferat deja operațiunile către un alt centru pentru a evita întreruperea comunicațiilor, potrivit AFP.

Unul dintre incendiile care afectează zona din jurul capitalei Spaniei „a traversat” complexul MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), unul dintre cele trei centre ale rețelei globale de comunicații a NASA.

„Întregul personal a fost evacuat în condiţii de siguranţă, iar eventualele pagube vor fi evaluate de îndată ce condiţiile de siguranţă o vor permite”, a declarat purtătoare de cuvânt a agenției.

Complexul de lângă Madrid este dotat cu mai multe antene de mari dimensiuni și face parte din rețeaua „Deep Space Network”, care permite menținerea comunicațiilor cu vehiculele spațiale aflate la mari distanțe de Pământ.

Celelalte două centre sunt amplasate la Goldstone, în statul american California, și la Canberra, în Australia. Potrivit NASA, această distribuție geografică asigură faptul că, „pe măsură ce Pământul se roteşte, cel puţin un complex de antene să poată intra întotdeauna în contact cu navele spaţiale, indiferent de poziţia lor pe cer”.

În urma incendiului și a evacuării personalului, agenția americană a transferat activitatea de comunicații către centrul din California, măsură care, potrivit reprezentanților NASA, garantează „continuitatea serviciului şi un sprijin neîntrerupt pentru comunicaţiile cu vehiculele spaţiale”.

Spania și Franța se confruntă în această perioadă cu incendii de amploare, alimentate de seceta prelungită și de valurile succesive de căldură extremă care au afectat Europa de Vest începând din luna iunie.

Autoritățile monitorizează evoluția focarelor, în timp ce echipele de intervenție încearcă să limiteze extinderea flăcărilor și să reducă impactul asupra infrastructurii și comunităților din zonele afectate.