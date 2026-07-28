Inteligența artificială, protejată prin noi restricții în SUA. Administrația Donald Trump va interzice importurile în Statele Unite ale noilor modele de roboți umanoizi și patrupede fabricate în China, precum și ale unor invertoare electrice conectate la rețea. Măsura, care urmează să fie anunțată marți de Comisia Federală pentru Comunicații, urmărește protejarea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și reducerea riscurilor la adresa securității naționale, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Restricțiile vor viza noile modele de roboți chinezești și echipamente electrice considerate importante pentru funcționarea centrelor de date și a rețelelor energetice din Statele Unite. Administrația americană încearcă, în același timp, să reducă dependența de tehnologiile produse în China și să încurajeze mutarea producției în SUA.

Comisia Federală pentru Comunicații urmează să anunțe interzicerea importurilor de noi roboți umanoizi și patrupede fabricați în China. Măsura va include și noile modele de invertoare care pot fi conectate la rețelele electrice.

Invertoarele permit integrarea surselor de energie regenerabilă și a bateriilor în sistemele de electricitate. Acestea sunt folosite și în infrastructura centrelor de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Prin limitarea accesului pe piața americană al noilor echipamente chinezești, administrația Trump urmărește să reducă dependența de furnizorii externi în domenii considerate strategice.

Oficialii americani susțin că restricțiile sunt necesare pentru protejarea lanțurilor de aprovizionare folosite în sectoarele tehnologice critice. Printre riscurile invocate se numără posibilitatea întreruperii deliberate a aprovizionării, furtul de date și atacurile cibernetice.

Asemenea incidente ar putea afecta infrastructura energetică și centrele de date pe care se bazează dezvoltarea inteligenței artificiale în Statele Unite. Administrația americană consideră că roboții și invertoarele electrice reprezintă tehnologii emergente care trebuie protejate de eventuale vulnerabilități externe.

Noile restricții fac parte și din strategia prin care administrația Trump încearcă să relocheze producția unor echipamente în Statele Unite. Sunt vizate în special sectoarele considerate esențiale pentru economia americană și care au perspective ridicate de dezvoltare.

Un oficial al administrației a declarat că Donald Trump consideră necesară existența unor lanțuri de aprovizionare independente și sigure pentru tehnologiile critice și emergente. Printre acestea se află roboții, invertoarele electrice și echipamentele folosite pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Administrația de la Washington consideră că protejarea producției și a lanțurilor de aprovizionare este o componentă a securității naționale.

Restricțiile asupra importurilor din China sunt prezentate drept o măsură prin care Statele Unite își protejează infrastructura tehnologică și energetică.

În același timp, decizia urmărește accelerarea reindustrializării economiei americane și reducerea dependenței de tehnologiile chinezești în domenii considerate strategice.