Statele Unite au părăsit luni sala unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU în timp ce reprezentantul Franței lua cuvântul, potrivit agenției Associated Press. Gestul fără precedent vine după ce Parisul a criticat public poziția administrației Trump privind drepturile omului, amplificând tensiunile dintre cei doi aliați tradiționali.

Incidentul a avut loc la o ședință dedicată războiului din Ucraina și survine la doar câteva zile după ce Washingtonul s-a opus reconfirmării lui Volker Türk pentru un nou mandat de patru ani în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. În schimb, Franța s-a numărat printre statele care au susținut masiv realegerea acestuia.

După ieșirea delegației americane din sală, adjunctul ambasadorului SUA la ONU, Dan Negrea, a acuzat Franța că afișează o „indignare morală” și încearcă să dea lecții întregii lumi în privința drepturilor omului.

Diplomatul american a declarat că Statele Unite au sprijinit Franța în momente dificile din istoria sa și au tolerat până acum atitudinea pe care a descris-o drept una de superioritate morală, însă a transmis că Washingtonul nu mai este dispus să accepte astfel de abordări.

Tensiunile au escaladat după ce misiunea Franței la ONU de la Geneva a publicat vineri un mesaj pe rețeaua X, în care critica votul Statelor Unite împotriva celui de-al doilea mandat al lui Volker Türk.

Adunarea Generală a ONU a aprobat reconfirmarea oficialului cu 144 de voturi pentru, 10 împotrivă și 13 abțineri. Statele Unite s-au aflat printre țările care au votat împotrivă.

În mesajul publicat de diplomații francezi se afirma că Statele Unite au fost cândva „un far al drepturilor omului”, însă în prezent se regăsesc alături de state precum Coreea de Nord, Nicaragua, Mali și Rusia, fiind tot mai izolate pe scena internațională.

La rândul său, ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a acuzat Franța că protejează unele dintre cele mai represive regimuri și că susține un oficial ONU care critică democrațiile occidentale, în timp ce tratează cu indulgență state autoritare.

Episodul reflectă deteriorarea relațiilor dintre președintele Donald Trump și omologul său francez, Emmanuel Macron, dar și tensiunile mai ample dintre Washington și aliații europeni.

🚨🚨 Un rare accrochage diplomatique entre les États-Unis et la France a éclaté au Conseil de sécurité de l’ONU. Washington a quitté la salle pendant un discours français après un différend sur la réélection du chef des droits de l’homme de l’ONU, déclenchant une guerre de mots… — NAMKARIBOU News (@Namkaribou) July 28, 2026

Printre subiectele care au provocat divergențe în ultimele luni se numără angajamentul SUA față de NATO, posibilitatea reducerii prezenței militare americane în Europa, intenția exprimată de Donald Trump privind Groenlanda și nemulțumirile sale față de lipsa implicării europene în conflictul dintre Statele Unite și Iran.

În acest context, Emmanuel Macron și-a intensificat demersurile pentru consolidarea capacităților de apărare ale Europei și pentru dezvoltarea unui sistem european de descurajare nucleară, Franța fiind una dintre cele două puteri nucleare ale continentului, alături de Marea Britanie.

Ambasadorul Franței la ONU, Jérôme Bonnafont, nu a comentat gestul delegației americane la finalul reuniunii.

În schimb, diplomatul francez a subliniat relația istorică dintre cele două state și a amintit că Franța a contribuit la obținerea independenței Statelor Unite, participând recent și la manifestările dedicate aniversării a 250 de ani de la independența americană.

El a declarat că Organizația Națiunilor Unite a fost creată pentru promovarea păcii, securității și drepturilor omului și că Franța își va continua activitatea în cadrul organizației în spiritul Cartei ONU și al apărării drepturilor fundamentale.