Un bărbat a murit joi seară după ce și-a provocat arsuri grave în apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite din New York, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Mai multe organizații și publicații ale comunității tibetane aflate în exil susțin că este vorba despre activistul tibetan Lobga Rangzen, care și-ar fi dat foc într-un gest de protest față de politica Chinei în Tibet.

Incidentul a avut loc în jurul orei 18:30, ora locală. Polițiștii ajunși la fața locului l-au găsit pe bărbat cu arsuri severe. Acesta a fost transportat la Spitalul Bellevue, unde medicii au constatat decesul. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au confirmat oficial identitatea victimei și nici motivul gestului.

Publicația Voice of Tibet a relatat că Lobga Rangzen s-a autoincendiat în fața sediului ONU după ce a transmis un apel pentru independența și unitatea Tibetului.

Potrivit publicației amNewYork, bărbatul lucra ca șofer Uber și s-a deplasat la locul incidentului având asupra sa un steag tibetan.

A protester set himself on fire outside United Nations headquarters in New York City. A Tibetan flag and papers that appear to say "China Out of Tibet" were on the ground next to him. pic.twitter.com/9d38kio4tV — Tabz (@TabzLIVE) July 3, 2026

Un alt șofer Uber, Lobsang Paljor, a declarat că îl cunoștea din comunitatea tibetană și că acesta era profund nemulțumit de restricțiile impuse de autoritățile chineze populației din Tibet.

Incidentul s-a produs la scurt timp după intrarea în vigoare a noii legi chineze privind unitatea etnică. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au exprimat îngrijorarea față de această legislație, despre care afirmă că oferă Beijingului un cadru legal mai extins pentru acțiuni împotriva persoanelor aflate inclusiv în afara granițelor Chinei.

Legea urmărește consolidarea unei identități naționale comune pentru cele 55 de minorități etnice recunoscute oficial, inclusiv tibetanii și uigurii. Numeroase organizații tibetane din exil au criticat această măsură.

Gesturile de autoincendiere au fost folosite de-a lungul timpului ca formă de protest împotriva politicilor Beijingului în Tibet și în regiunile locuite de populații tibetane.

China susține că a preluat controlul asupra Tibetului în 1950 prin ceea ce descrie drept o „eliberare pașnică” de un sistem feudal. În schimb, organizațiile internaționale pentru drepturile omului și comunitățile tibetane din exil acuză autoritățile chineze de restrângerea libertăților și de supravegherea strictă a minorităților etnice, acuzații respinse de Beijing.

Președinta International Campaign for Tibet, Tencho Gyatso, l-a descris pe Lobga Rangzen drept „un susținător neobosit al Tibetului” și a declarat că este profund întristată de moartea acestuia. Organizația precizează că între 2009 și 2022 au fost înregistrate peste 150 de autoincendieri ale tibetanilor, dintre care zece au avut loc în rândul persoanelor aflate în exil.