Economie

De la prevenție la intervenție: ZIP FIRE lansează ZIP FIRE, soluția dedicată protecției împotriva incendiilor (P)

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De la prevenție la intervenție: ZIP FIRE lansează ZIP FIRE, soluția dedicată protecției împotriva incendiilor (P)
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Zip Escort lansează Zip Fire, o soluție dezvoltată pentru organizațiile care au nevoie de un cadru profesionist de protecție împotriva incendiilor. Acest serviciu este destinat companiilor, administratorilor de clădiri, dezvoltatorilor de proiecte, operatorilor logistici și organizatorilor de evenimente care vor să prevină situațiile periculoase și să dispună de sprijin calificat atunci când apar incidente.

Soluția include evaluarea punctelor sensibile, stabilirea măsurilor necesare, supravegherea zonelor expuse și pregătirea echipelor pentru acțiune rapidă. În acest fel, beneficiarii pot gestiona mai eficient obligațiile din zona PSI și pot crește nivelul de protecție pentru angajați, clienți, vizitatori sau participanți.

Un rol important îl au echipele specializate, pregătite să intervină prompt și să sprijine aplicarea procedurilor stabilite pentru fiecare obiectiv. Acestea pot contribui la reducerea efectelor unui incident, la dirijarea persoanelor către zone sigure și la menținerea controlului până la preluarea situației de către autoritățile competente.

Zip Fire poate fi aplicat în spații industriale, depozite, centre comerciale, clădiri office, șantiere, zone de producție sau evenimente cu public numeros. Fiecare proiect este tratat în funcție de particularitățile sale, astfel încât măsurile propuse să fie relevante pentru activitatea desfășurată și pentru riscurile identificate.

Odată cu introducerea Zip Fire, Zip Escort își extinde aria de servicii și oferă un instrument util pentru organizațiile care vor să abordeze prevenirea incendiilor într-un mod responsabil, planificat și eficient. Noua soluție completează serviciile de securitate existente și susține un obiectiv esențial: protejarea oamenilor, a bunurilor și a activității în fața unor riscuri care pot avea consecințe majore.

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