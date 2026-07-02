O femeie în vârstă de 72 de ani a murit în urma atacurilor incendiare care au vizat locuințele unor membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație din Salonic, iar ancheta a fost preluată de unitatea antiteroristă a Poliției elene, potrivit Reuters.

Victima este mama candidatei la Parlament Afroditi Nestora, care a fost și ea rănită în atac.

Atacurile au avut loc în zorii zilei de miercuri, în trei cartiere din Salonic, unde persoane necunoscute au amplasat și au incendiat dispozitive artizanale confecționate din recipiente cu gaz în fața unor clădiri rezidențiale asociate unor reprezentanți ai formațiunii aflate la guvernare.

Cazul este considerat unul dintre cele mai grave episoade de violență politică din Grecia din ultimii ani.

Vagia Nestora, în vârstă de 72 de ani, a suferit arsuri grave în incendiul izbucnit la cea de-a treia clădire atacată. Ea a fost transportată la Spitalul Ippokrateio din Salonic, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.

Fiica sa, Afroditi Nestora, candidată din partea partidului Noua Democrație, este internată cu arsuri și leziuni provocate de inhalarea fumului. Tatăl acesteia a fost spitalizat cu probleme respiratorii, iar alți locatari ai imobilului au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit poliției, cele trei atacuri au fost comise între orele 4:18 și 4:35 dimineața, în cartiere diferite din Salonic. Primele două explozii au provocat doar pagube materiale, însă al treilea dispozitiv a declanșat un incendiu puternic care a cuprins două autoturisme și două motociclete parcate în fața blocului în care locuia familia Nestora.

Două dintre clădirile vizate găzduiau membri ai partidului Noua Democrație, iar cea de-a treia aparținea unui politician local al formațiunii.

Având în vedere caracterul coordonat al atacurilor și țintele alese, ancheta a fost preluată de Direcția Antiteroristă a Poliției elene.

Anchetatorii analizează imagini surprinse de camerele de supraveghere, din care reiese că cel puțin trei suspecți au fugit de la locul faptelor cu motociclete. Poliția verifică inclusiv posibile legături cu grupări extremiste active în nordul Greciei, însă până în prezent nu a fost anunțată nicio revendicare și nu au fost efectuate arestări.

Premierul Kyriakos Mitsotakis s-a deplasat la Salonic pentru a-i vizita pe răniți și a condamnat ferm atacurile. După anunțarea decesului femeii, acesta a declarat că tragedia demonstrează „caracterul criminal și inuman al violenței oarbe” și a promis că autorii vor fi identificați și aduși în fața justiției.

Condamnări au venit și din partea partidelor de opoziție, care au cerut pedepsirea rapidă a celor responsabili și au subliniat că violența politică nu își are locul într-un stat democratic.

Atacul de la Salonic readuce în atenție problema violenței cu motivație politică din Grecia. Deși țara are un istoric al atentatelor cu dispozitive incendiare și explozive împotriva unor politicieni și instituții, incidentele soldate cu victime sunt rare. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească identitatea atacatorilor și motivele care au stat la baza acțiunii.