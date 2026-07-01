Doi polițiști din Marea Britanie sunt anchetați pentru posibilă abatere disciplinară gravă, după ce l-au au încătușat și arestat pe Henry Nowak, un tânăr de 18 ani care fusese înjunghiat mortal de un agresor sikh care a mințit poliția că ar fi fost victima unui „atac rasist”, potrivit BBC.

Cazul a stârnit indignare la nivel național, iar autoritățile britanice analizează acum dacă intervenția agenților a încălcat standardele profesionale și dacă prejudecățile legate de rasă sau religie au influențat deciziile luate la fața locului.

Ancheta este coordonată de Independent Office for Police Conduct (IOPC), instituția responsabilă cu supravegherea activității poliției în Anglia și Țara Galilor.

Henry Nowak a fost ucis în decembrie 2025, după ce a fost înjunghiat cu o lamă de mari dimensiuni de Vickrum Digwa.

Acesta a susținut că purta cuțitul din motive religioase, invocând credința sikh. După atac, Digwa le-a spus în mod fals polițiștilor că el ar fi fost victima unui atac rasist. În iunie 2026, acesta a fost condamnat la închisoare pe viață, cu executarea a minimum 21 de ani.

Potrivit IOPC, primele dovezi indică faptul că cei doi polițiști ajunși la locul incidentului ar fi ignorat semnele evidente că Henry Nowak avea nevoie de asistență medicală imediată. În schimb, aceștia au decis să îl aresteze și să îl încătușeze înainte de a-i acorda primul ajutor.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă unul dintre agenți a încălcat normele privind respectul și comportamentul profesional, după ce ar fi părut să ignore afirmațiile repetate ale tânărului că fusese înjunghiat.

„Există dovezi clare că încrederea publicului în poliție ar fi putut fi grav afectată de acest incident, iar acesta este un aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare atunci când evaluăm probele”, a declarat Derrick Campbell, director în cadrul IOPC.

Instituția a precizat că emiterea notificărilor privind posibile abateri grave nu înseamnă automat că polițiștii vor fi trimiși în fața unei comisii disciplinare, însă la finalul investigației se va decide dacă există suficiente motive pentru declanșarea unor proceduri.

Ancheta a fost extinsă după discuțiile purtate cu familia lui Henry Nowak, care a depus plângeri oficiale împotriva poliției din Hampshire. IOPC analizează atât modul în care au acționat polițiștii aflați la fața locului, cât și intervenția dispeceratului, inclusiv informațiile transmise echipajelor și serviciului de ambulanță.

De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească dacă rasa sau religia lui Henry ori a familiei agresorului au influențat intervenția poliției și dacă deciziile agenților au fost afectate de presupuse tensiuni comunitare existente în zonă.

Familia lui Henry susține că tânărul a fost tratat diferit față de criminalul său și rudele acestuia. Într-o declarație citită în instanță după condamnarea lui Digwa, tatăl victimei, Mark Nowak, a calificat tratamentul aplicat fiului său drept „inuman și degradant”, comparându-l cu „decența” de care polițiștii au dat dovadă față de ucigaș.

Publicarea imaginilor surprinse de camerele corporale ale polițiștilor, în care Henry apare încătușat în timp ce agoniza, a declanșat proteste violente la Southampton, la începutul lunii iunie. În timpul manifestațiilor au fost răniți 12 polițiști și un câine de serviciu.

Sentința primită de Digwa a fost trimisă spre reanalizare de Attorney General's Office, în cadrul procedurii privind pedepsele considerate excesiv de blânde. Totodată, o anchetă judiciară completă privind moartea lui Henry Nowak este programată să înceapă anul viitor, la Winchester.