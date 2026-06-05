JD Vance, consideră „inacceptabilă” moartea tânărului din Marea Britanie

Vicepreședintele american JD Vance a comentat vineri cazul lui Henry Nowak, studentul de 18 ani ucis în Southampton, Regatul Unit. Reacția oficialului american vine după apariția unor imagini care surprind intervenția poliției la locul atacului și după condamnarea agresorului la închisoare pe viață.

Vicepreședintele Statelor Unite a publicat un mesaj pe rețeaua X în care a condamnat moartea lui Henry Nowak și a criticat politicile privind migrația promovate de liderii europeni. Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, „ar trebui să fie încă în viaţă astăzi şi ar fi dacă ultimele generaţii de elite europene ar fi rezistat politicii de ură de sine şi invaziei masive a migranţilor, mulţi dintre aceştia dispreţuind Occidentul", a scris el pe reţeaua X.

„Henry este departe de a fi primul care şi-a pierdut viaţa atât de inutil şi mă tem că nu va fi ultimul”, a mai scris Vance.

Vicepreședintele american a făcut referire și la intervenția autorităților după atacul care a dus la moartea studentului.

„Henry Nowak a murit în acelaşi fel în care moare o civilizaţie: abandonat, încătuşat de autorităţile care nu au avut încredere în el şi nici nu le-a păsat de el, acuzat de crime motivate de ură pe care nu le-a comis”, a subliniat Vance.

Cazul a revenit în atenția publică după publicarea unor imagini surprinse la momentul intervenției poliției. Înregistrările îl arată pe Henry Nowak la pământ, grav rănit, în timp ce agenții discută cu agresorul.

Vickrum Digwa, un tânăr sikh în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat luni la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării timp de 21 de ani, pentru uciderea studentului de 18 ani.

Atacul a avut loc pe 3 decembrie 2025, în Southampton, în sudul Angliei, în timp ce Henry Nowak se întorcea de la o petrecere.

Imediat după incident, agresorul le-a spus polițiștilor că ar fi fost victima unei agresiuni cu caracter rasist și că a acționat în legitimă apărare după ce ar fi fost insultat și lovit.

În imaginile făcute publice după pronunțarea sentinței, Henry Nowak apare întins la sol și le spune de mai multe ori polițiștilor că nu poate respira și că a fost înjunghiat.

Potrivit înregistrărilor, agenții discută inițial cu Vickrum Digwa, aflat în picioare lângă locul incidentului. Ulterior, polițiștii îl încătușează pe Henry Nowak și îl informează că este arestat, însă acesta nu mai reacționează.

Difuzarea imaginilor a generat critici la adresa poliției din Hampshire și numeroase reacții în spațiul public.

Printre cei care au comentat cazul se află și Elon Musk. Miliardarul american și-a exprimat public nemulțumirea față de modul în care au acționat forțele de ordine.

Potrivit informațiilor apărute după publicarea imaginilor, Musk s-a declarat dispus să finanțeze o acțiune în justiție împotriva poliției din Hampshire.