Cel puțin un mort în urma unui atac major cu drone la Kiev

Forțele Federației Ruse au lansat un atac aerian major cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev în noaptea trecută, ucigând cel puțin o persoană, potrivit BBC.

Mai multe cartiere din Kiev au fost evacuate în timp ce atacurile aeriene au zguduit clădiri din tot orașul, la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește pentru un atac „masiv”.

Unii oameni au rămas prinși sub dărâmăturile unei clădiri cu nouă etaje care s-a prăbușit, a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Polonia și-a activat, de asemenea, avioanele de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian, forțele armate ale țării descriind acest lucru ca fiind o măsură „preventivă”.

„Aceste acțiuni au un caracter preventiv și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”, a scris armata poloneză pe X.

Polonia este membră a NATO, semnatară a prevederii articolului 5 a alianței militare, care prevede că „un atac armat împotriva unui membru NATO va fi considerat un atac împotriva tuturor”, deși nu există rapoarte despre atacuri pe teritoriul polonez.

La Kiev, s-au putut observa focuri de trasoare de la sistemele de apărare aeriană care iluminau cerul nopții, iar s-au auzit explozii de la drone, rachete de croazieră și rachete balistice.

Mai multe incendii au izbucnit în oraș, iar la o stație de ambulanță din oraș s-au raportat pagube, soldate cu cel puțin o persoană grav rănită.

El a adăugat că numărul persoanelor rănite a crescut la 11, față de un bilanț inițial de șase.

Raidul aerian de peste noapte este primul atac major asupra capitalei Ucrainei în mai mult de două săptămâni.

Anterior, Zelenski și-a întrerupt vizita la Dublin după ce a declarat că au apărut informații noi care sugerează că Moscova plănuia să atace Ucraina.