Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, este din nou în centrul atenției după ce presa ucraineană a relatat că ar fi pregătit să candideze la alegerile prezidențiale, dacă acestea vor fi organizate după ridicarea restricțiilor impuse de legea marțială.

Până în prezent, informația nu a fost confirmată oficial nici de Zalujnîi, nici de administrația președintelui Volodimir Zelenski.

Relatarea publicată de Ukrainska Pravda, care citează surse apropiate discuțiilor de la Kiev, reaprinde dezbaterea privind viitorul politic al uneia dintre cele mai populare personalități din Ucraina.

Generalul a devenit un simbol al rezistenței în primele luni ale invaziei ruse din 2022, iar popularitatea sa constantă alimentează de mai mult timp speculațiile privind o eventuală candidatură la președinție.

De la conducerea armatei în timpul celor mai dificile momente ale războiului până la actualul mandat de ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, parcursul lui Valerii Zalujnîi a fost marcat de decizii cu impact major atât asupra conflictului, cât și asupra scenei politice de la Kiev.

În lipsa unei confirmări oficiale privind intențiile sale electorale, atenția rămâne îndreptată spre unul dintre cei mai influenți oameni ai Ucrainei.

Valerii Fedorovîci Zalujnîi s-a născut la 8 iulie 1973, în orașul Novohrad-Volînskîi, în regiunea Jîtomîr. A absolvit Institutul Forțelor Terestre din Odesa și ulterior Academia Națională de Apărare a Ucrainei, parcurgând toate etapele unei cariere militare.

În anii care au urmat anexării Crimeei de către Rusia, în 2014, Zalujnîi a ocupat mai multe funcții de comandă în estul Ucrainei, unde armata ucraineană lupta împotriva separatiștilor susținuți de Moscova. Experiența acumulată pe front i-a consolidat reputația de comandant orientat spre modernizarea armatei și apropierea acesteia de standardele NATO.

În iulie 2021, președintele Volodimir Zelenski l-a numit comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. La acel moment, decizia a fost interpretată drept un semnal că autoritățile de la Kiev urmăresc accelerarea reformelor din sistemul militar.

Invazia rusă lansată la 24 februarie 2022 l-a transformat pe Zalujnii într-una dintre cele mai cunoscute figuri militare din lume.

Sub conducerea sa, armata ucraineană a reușit să împiedice capturarea rapidă a Kievului, obiectiv considerat esențial în planurile inițiale ale Rusiei.

Ulterior, forțele ucrainene au lansat contraofensive importante în regiunile Harkov și Herson, recucerind teritorii ocupate.

Strategia bazată pe mobilitate, utilizarea eficientă a informațiilor furnizate de serviciile occidentale și integrarea armamentului primit din partea statelor aliate i-au adus aprecierea partenerilor occidentali.

Numeroși oficiali NATO și lideri politici au evidențiat profesionalismul conducerii militare ucrainene în această perioadă.

În Ucraina, imaginea lui Zalujnîi a depășit rapid zona strict militară. Generalul a devenit una dintre cele mai apreciate personalități publice, iar nivelul ridicat de încredere de care se bucura în sondaje a alimentat încă din 2022 speculațiile privind o posibilă carieră politică.

La începutul războiului, relația dintre Volodimir Zelenski și Valerii Zalujnîi a fost percepută drept una solidă, cei doi colaborând în gestionarea invaziei ruse.

În timp, însă, au apărut diferențe de viziune privind strategia militară și comunicarea publică. Un moment important s-a produs în noiembrie 2023, când Zalujnîi a declarat, într-un articol publicat de revista The Economist, că războiul intrase într-o fază de „impas”.

Declarația a avut un puternic ecou internațional și a fost interpretată de numeroși observatori drept o evaluare diferită față de mesajele optimiste transmise de administrația prezidențială.

Ulterior au apărut tot mai multe informații despre existența unor tensiuni între conducerea politică și cea militară. Niciuna dintre părți nu a confirmat oficial existența unui conflict personal, însă diferențele de abordare au devenit vizibile în spațiul public.

În februarie 2024, Volodimir Zelenski a decis înlocuirea lui Zalujnîi din funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. În locul său a fost numit generalul Oleksandr Sîrskîi.

Decizia a reprezentat una dintre cele mai importante schimbări de conducere din timpul războiului și a generat numeroase reacții atât în Ucraina, cât și în rândul partenerilor occidentali. Zelenski a explicat atunci că armata are nevoie de o nouă etapă de reorganizare și de o abordare diferită pentru continuarea conflictului.

Pentru mulți ucraineni, însă, Zalujnîi a rămas imaginea militarului care a coordonat apărarea țării în cele mai dificile luni ale invaziei ruse.

La scurt timp după schimbarea de la conducerea armatei, președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Valerii Zalujnîi ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Regatul Unit, una dintre cele mai importante funcții diplomatice ale țării.

În noul rol, fostul comandant-șef a avut misiunea de a consolida cooperarea dintre Kiev și Londra într-o perioadă în care Marea Britanie a rămas unul dintre principalii susținători ai Ucrainei din punct de vedere militar, financiar și politic.

Deși s-a retras din viața militară activă, Zalujnii a continuat să fie o figură influentă în societatea ucraineană. Declarațiile sale privind evoluția războiului și nevoia adaptării strategiei militare au fost atent urmărite atât în Ucraina, cât și în capitalele occidentale.

În ultimii doi ani, aproape toate sondajele realizate de institute sociologice ucrainene l-au plasat pe Valerii Zalujnîi printre personalitățile cu cel mai ridicat nivel de încredere publică.

Mai multe cercetări sociologice l-au indicat drept singurul politician sau lider public care ar putea reprezenta o provocare serioasă pentru Volodimir Zelenski într-un eventual scrutin prezidențial organizat după încetarea războiului.

Reuters și Associated Press au remarcat în repetate rânduri că fostul comandant-șef este considerat principalul potențial rival politic al actualului președinte, deși până acum a evitat să își anunțe intențiile electorale.

Totuși, legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor prezidențiale pe durata legii marțiale, iar autoritățile de la Kiev au afirmat în repetate rânduri că un scrutin poate avea loc doar după îndeplinirea condițiilor de securitate necesare.

Interesul pentru viitorul politic al lui Zalujnîi a crescut din nou după ce publicația Ukrainska Pravda a relatat, citând surse apropiate discuțiilor de la Kiev, că fostul comandant-șef i-ar fi transmis președintelui Zelenski că este pregătit să candideze dacă alegerile prezidențiale vor avea loc în această toamnă.

Potrivit publicației, în timpul unei întâlniri desfășurate la Kiev, Zelenski l-ar fi întrebat direct dacă intenționează să intre în cursa electorală, iar răspunsul atribuit lui Zalujnîi ar fi fost: „Da. Voi candida”.

Aceleași surse susțin că ulterior și alți oficiali ucraineni au încercat să îl convingă să renunțe, invocând riscul unei competiții politice care ar putea diviza societatea.

Până la publicarea acestui articol, informațiile nu au fost confirmate oficial de Valerii Zalujnii, de Președinția Ucrainei sau de Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev.

Reuters amintea încă din februarie că Zalujnîi declara public că nu își va discuta viitorul politic până la încetarea războiului și ridicarea legii marțiale.

Analiștii politici consideră că Valerii Zalujnîi ar intra într-o eventuală competiție electorală cu un avantaj important de imagine. Popularitatea acumulată în timpul războiului, reputația de comandant militar și nivelul ridicat de încredere din sondaje îl transformă într-un candidat cu potențial.

În același timp, experții atrag atenția că orice analiză privind rezultatul unor alegeri rămâne ipotetică. Organizarea unui scrutin depinde de evoluția războiului, de ridicarea legii marțiale și de cadrul legislativ care va fi adoptat după încheierea conflictului.

Până în prezent, nici Valerii Zalujnîi și nici administrația prezidențială nu au anunțat oficial lansarea unei campanii electorale. Din acest motiv, informațiile apărute miercuri trebuie privite ca relatări bazate pe surse citate de presa ucraineană și nu ca o confirmare oficială a unei candidaturi.