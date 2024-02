Protest la Kiev pentru susținerea generalului Valerii Zalujnîi. Se cere demisia lui Volodimir Zelenski

Protest la Kiev pentru susținerea generalului Valerii Zalujnîi, demis de președintele Volodimir Zelenski. Câteva zeci de oameni s-au strâns în Piața Independenței din capitala Ucrainei. Aceșia au scandat „Jos Zelenski” și „Îl vrem înapoi pe Valerii Zalujnîi”. Informația a fost difuzată de publicația online Nexta.

Protestele au loc în contextul deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe generalul Valerii Zalujnîi. Presa ucraineană spune că acest protest la Kiev face jocurile „propagandei ruse”. Moscova încearcă să scape de Volodimir Zelenski, simbolul rezistenței Ucrainei, în acest război.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi că îl înlocuiește pe Valerii Zalujnîi la conducerea forțelor armate ucrainene. În locul său a fost numit generalul Oleksandr Sîrski. Noul comandant a declarat că armata ucraineană trebuie să se adapteze și să găsească soluții inovatoare de luptă. Este nevoie de acest lucru pentru a obţine victoria asupra invadatorilor ruşi.

Acestea au fost primele declarații publice ale noului comandant al armatei ucrainene după preluarea comenzii, conform Reuters.

Schimbarea comandanţilor vine într-o perioadă dificilă pentru Ucraina. Armata sa nu a reușit să recucerească un teritoriu semnificativ de la sfârşitul anului 2022. Mai mult, se confruntă și cu probleme în aprovizionarea cu armament și muniții. Aceasta deoarece Congresul Statelor Unite, dominat de Republicani îi refuză ajutorul militar de care are nevoie.

În acest context, în condițiile în care lucrurile nu stau bine pe front, este normal să apară mișcări de protest la Kiev.

