Analiză. Înlăturarea lui Valeri Zalujnîi nu va îmbunătăți poziția Ucrainei pe front

Decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l înlocui pe cel mai înalt comandant militar al său, Valeri Zalujnîi, poate rezolva o problemă politică, dar nu este clar cum poate îmbunătăți poziția tot mai slabă a Ucrainei pe câmpul de luptă.

Valeri Zalujnîi și-a pierdut încrederea președintelui ucrainean

Valeri Zalujnîi a pierdut încrederea liderului ucrainean, care ajunsese să se teamă de popularitatea generalului și îl vedea ca pe o amenințare politică. Prin refuzul de a demisiona atunci când președintele i-a cerut acest lucru săptămâna trecută, Zalujnîi a creat o situație critică la vârful puterii.

Ulterior, Zalujnîi a acceptat situația, deoarece Zelenski a spus clar că dorește o schimbare de conducere după contraofensiva eșuată din vară. Totuși, alegerea sa a generalului-colonel Oleksandr Sîrski, în prezent comandant al forțelor terestre, nu este văzută ca o decizie radicală:

„Sîrski este un apropiat al președintelui. Și cel mai important lucru pentru Zelenski este că el crede că Sîrski nu este o persoană politică. Aceasta este cea mai valoroasă caracteristică a sa”, a declarat Oleksiy Goncharenko, un parlamentar ucrainean de opoziție apropiat de Zalujnîi.

Cine este noul comandant al Ucrainei

Sîrski , în vârstă de 58 de ani, a fost pregătit la școala Comandamentului Militar Superior din Moscova. El a trăit în Ucraina încă din anii 1980 și a avut un rol critic în apărarea acesteia în primele faze ale războiului.

Sîrski a fost responsabil pentru apărarea Kievului, organizând apărarea capitalei în primele săptămâni dramatice ale războiului. Decizia de a arunca în aer barajele râului Irpin la nord-vest de capitală a inundat terenul care a împiedicat înaintarea rusă.

Vorbind pentru The Guardian un an mai târziu, Sîrski a descris gestul său:

„Realizând că eram depășiți numeric la Moșciun , am făcut o mică deschidere în partea superioară a barajului. Ne-am folosit de caracteristicile peisajului. Am ridicat ecluzele și am inundat întreaga zonă din fața lui Moșciun care fusese ocupată de inamic”, a declarat Sîrski.

Eșec în recuperarea orașului Bahmut

Ulterior, însă, Sîrski a fost implicat într-o tentativă eșuată de a recuceri Bahmut pe frontul de est, un efort care a atras critici din partea SUA, considerând că a fost o distragere a atenției de la ceea ce credea Washingtonul: că resursele Ucrainei ar fi trebuit să se concentreze pe obținerea unei breșe în apărarea rusă în sud.

Soldații ucraineni au rămas, în general, susținătorii lui Zalujnîi, în timp ce există un scepticism mai mare față de Sîrski. Acesta a fost descris ca având „o gândire foarte sovietică”, iar un alt critic a zis că este un soldat mai dispus să tolereze pierderi mai mari, ceea ce ar putea afecta eforturile Kievului de a mobiliza mai multe forțe pentru linia frontului.

Cu toate acestea, aliații noului comandant șef subliniază profesionalismul acestuia. Unul dintre ei a declarat anul trecut pentru The Guardian că „nu a dormit timp de trei zile” după invazia rusă.

Toamna trecută, după ce a devenit clar că încercarea de contraofensivă din vară nu a reușit să realizeze o breșă, Zalujnîi a fost cel care a avertizat că războiul a ajuns într-un „impas” – o remarcă care l-a deranjat pe Zelenski , care a considerat că acest comentariu era deplasat.

Sîrski este o figură mult mai discretă. „Armata este în afara politicii”, a declarat el pentru The Economist în decembrie 2022, pe fondul unei noi perioade de speculații cu privire la o eventuală înlocuire a lui Zalujnîi.

Înlăturarea lui Valeri Zalujnîi. Nu există o strategie militară alternativă la criza de pe front

Cu toate acestea, în momentul de față nu există o strategie militară alternativă care ar putea să-i convingă pe republicanii americani să deblocheze un ajutor militar în valoare de 61 de miliarde de dolari.

Pe câmpul de luptă, Ucraina duce lipsă de o serie de muniții critice, mai ales de artilerie. Se estimează că Rusia trage aproximativ 10.000 de obuze pe zi, de cinci ori mai multe decât Ucraina, și, până la rezolvarea provocărilor legate de producția industrială, Kievul va fi probabil în defensivă.

În iunie anul trecut, generalul a susținut că elementele esențiale ale războiului au rămas neschimbate de-a lungul timpului, chiar dacă armamentul modern este mult mai sofisticat:

„Când citești despre bătălia de la Cannae, dintre Hannibal și romani [în 216 î.Hr.], principiile care acționează sunt aceleași: flancarea inamicului, înconjurarea inamicului, concentrarea efortului central în cel mai slab punct de apărare al inamicului, necesitatea de a studia cu atenție inamicul”, spunea generalul.