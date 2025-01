Sport Vestea care zguduie tenisul mondial. Djokovici, otrăvit cu plumb și mercur







Novak Djokovic a afirmat că a fost „otrăvit” cu plumb și mercur în timpul șederii sale scurte la Melbourne în 2022, înainte de a fi expulzat, în ajunul Australian Open.

Fostului număr unu mondial i s-a anulat viza și, în cele din urmă, a fost dat afară din țară din cauza refuzului său de a fi vaccinat împotriva Covid.

El a fost ținut într-un hotel de detenție în timp ce ducea o luptă juridică fără rezultat pentru a rămâne în țară.

"Am fost hrănit cu niște alimente care m-au otrăvit"

„Am avut unele probleme de sănătate. Și mi-am dat seama că în acel hotel din Melbourne am fost hrănit cu niște alimente care m-au otrăvit”, a declarat Djokovic, în vârstă de 37 de ani, într-un lung interviu acordat revistei GQ.

Am făcut unele descoperiri când m-am întors în Serbia. Nu am spus nimănui public acest lucru, dar am descoperit că aveam un nivel foarte ridicat de metale grele. Aveam plumb, un nivel foarte ridicat de plumb și mercur”.

Când a fost întrebat dacă crede că mâncarea sa a fost contaminată, sârbul a răspuns: „Asta e singura cale”.

GQ a declarat că a contactat Departamentul Afacerilor Interne din Australia pentru un răspuns, dar li s-a spus că nu pot comenta „din motive de confidențialitate”.

Nu poartă niciun fel de ranchiună

Djokovic va încerca să obțină un al 11-lea titlu la Australian Open și un record de 25 de titluri majore atunci când primul eveniment de Grand Slam al sezonului va începe duminică.

Djokovic insistă că nu poartă „niciun fel de ranchiună poporului australian”, în ciuda controversei din 2022. Într-adevăr, 12 luni mai târziu, el a revenit la Melbourne.

„O mulțime de australieni pe care i-am întâlnit în Australia în ultimii ani sau în alte părți ale lumii au venit la mine, cerându-mi scuze pentru tratamentul pe care l-am primit, deoarece au fost jenați de propriul lor guvern la acel moment”, a spus el.

„Și cred că guvernul s-a schimbat și mi-a restabilit viza, iar eu am fost foarte recunoscător pentru asta.

De fapt, îmi place să fiu acolo și cred că rezultatele mele sunt o dovadă a plăcerii mele de a juca tenis în acea țară”, a spus Djokovic.

Cu toate acestea, el a adăugat: „Nu i-am întâlnit niciodată pe oamenii care m-au expulzat din acea țară acum câțiva ani.

Nu am dorința de a mă întâlni cu ei. Dacă o voi face într-o zi, este bine și așa. Sunt fericit să le strâng mâna și să trec mai departe”, a mai declarat el.