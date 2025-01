International Incendiile din California au dat peste cap și viația marilor actori







Actorul Adrien Brody a izbucnit în plâns în timp ce primea premiul pentru cel mai bun actor la New York Film Critics Circle Awards (premiile Cercului Criticilor din New York), la Tao Downtown din New York. El a fost vizibil afectat de dezastrul provocat de incendiile din California.

Adrien Brody și-a început discursul vorbind despre victimele incendiilor din Los Angeles.

Majoritatea caselor de pe partea de vest au dispărut

„Inima mea este alături de toate familiile și colegii noștri”, a spus Adrien Brody, care a primit premiul pentru interpretarea rolului László Tóth din filmul The Brutalist, al regizorului Brady Corbet.

„Majoritatea caselor de pe partea de vest, partea de plajă a Pacific Coast Highway au dispărut.

De la Palisades încoace, aceasta este comunitatea noastră.

Așa că vreau doar să mulțumesc și să laud curajul primilor respondenți, sacrificiile lor și munca lor semnificativă care merită recunoașterea noastră în această seară”, a spus Adrien Brody, conform variety.

"Este timpul să ne trezim naibii!"

La fel ca Adrien Brody, Sean Baker, care a primit premiul pentru cel mai bun scenariu pentru „Anora”, a declarat că gândurile sale sunt alături de locuitorii din Los Angeles.

La rândul lui, Jim Jarmusch, cel care i-a înmânat premiul lui Baker, a deplâns dezastrul provocat de incendiile de vegetație din California și a dat vina pe schimbările climatice.

„Suntem cu toții îngrijorați de prietenii noștri din Los Angeles. Criza climatică este problema, dar există atâția negaționiștii...

Aș dori să spun că este timpul să ne trezim naibii!”, a spus Jim Jarmusch.

Brady Corbet a împărtășit, de asemenea, câteva cuvinte de sprijin pentru Los Angeles atunci când a acceptat premiul pentru cel mai bun film, menționând că locuința sa din New York a ars cu câțiva ani înainte de a filma pelicula sa din 2018, „Vox Lux”.

Incendiile au ajuns în Los Angles

Începând cu 7 ianuarie, mai multe incendii violente au izbucnit în zona Los Angeles în urma unei furtuni puternice, cele mai grave fiind în Pacific Palisades și Eaton Canyon.

Miercuri, un alt incendiu a izbucnit în Hollywood Hills, provocând închiderea porților unor instituții importante din Los Angeles, precum TLC Chinese Theater și Magic Castle.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise.