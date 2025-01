Cinci persoane moarte și 2000 de case care ard în Hollywood. Niciunul dintre incendiile majore din Los Angeles și din jurul acestuia nu este încă sub control. Peste 130.000 de oameni din regiune au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele. Între timp, numărul morților a crescut.

Fosta iubită a lui Gottschalk fuge din flăcări

Pentru Thea Gottschalk (79 de ani), situația probabil că se simte ca un déjà vu: Înapoi în 2018, când ea și fostul ei soț Thomas Gottschalk și-au pierdut proprietatea din Malibu în flăcări. Acum nu mai este în siguranță nici în noua ei casă din Santa Monica.

Serviciile de urgență i-au cerut Theei să părăsească apartamentul. „Ar trebui să faci bagajele în caz că vine apelul.” Dar unde să te duci atât de repede? Hotelurile se umplu rapid cu refugiați din cauza incendiilor."

În cele din urmă, Thea a găsit refugiu în San Diego, la fel ca prietena ei Maria, văduva regizorului Wolfgang Petersen (†81), care a fost nevoită să se evacueze și ea. „Din fericire, am nurori îngeri”, a subliniat ea în postarea sa. Cu toate acestea, îngrijorarea rămâne: „Nimeni nu știe încă cât timp se va mai distra piromana.”

Din cauza izbucnirii unui nou incendiu în zona Los Angeles, autoritățile au cerut cu urgență evacuarea centrului Hollywood-ului. Există un pericol iminent pentru viață, a declarat miercuri (ora locală) Departamentul de Pompieri din Los Angeles.

Acesta este un ordin legal de a părăsi zona acum. O hartă atașată a arătat că ordinul de evacuare afectează părți istorice ale districtului Los Angeles, care este cunoscut în întreaga lume ca o fabrică de visuri cinematografice. Incendiul a izbucnit la câteva sute de metri de celebrul bulevard Hollywood.

Incendiile devastatoare din și în jurul Los Angeles-ului au lăsat în urma lor un uriaș dezastru, ca o zonă de război. Potrivit autorităților, până acum cinci persoane au murit în incendiile de vegetație și numeroase altele au fost rănite. Potrivit rapoartelor media, aproximativ 130.000 de persoane au fost strămutate și mai mult de 1.100 de clădiri au fost distruse. Incendiile nu sunt încă sub control.

Cele mai recente decese au fost înregistrate în nord-estul metropolei Los Angeles, în apropiere de Pasadena, unde așa-numitul „Eaton Fire” era încă scăpat de sub control. Acest mare incendiu s-a extins deja pe o suprafață de aproximativ 42 de kilometri pătrați.

Președintele american în exercițiu Joe Biden a declarat stare de urgență. Potrivit presei americane, aceasta este deja una dintre cele mai grave dezastre provocate de incendiu din istoria Los Angeles-ului.

California has deployed 1400+ firefighting personnel & hundreds of prepositioned assets to combat these unprecedented fires in LA.

Emergency officials, firefighters, and first responders are all hands on deck through the night to do everything possible to protect lives.

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025