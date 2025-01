Monden Cariera strălucitoare a Manuelei Hărăbor: De la liceu la „Pădureanca”







Manuela Hărăbor, o actriță cu o carieră deosebită în cinematografie și teatru, a devenit cunoscută datorită unui rol care i-a marcat cariera încă din perioada adolescenței. Povestea sa de succes este legată de o alegere neașteptată, în care a fost determinată să renunțe la pregătirea pentru facultate și să urmeze o carieră în actorie. Rolul său din „Pădureanca” i-a deschis drumul către o carieră strălucitoare, iar succesul său în acest domeniu a devenit rapid evident.

Manuela Hărăbor, o actriță iubită de public

Manuela Hărăbor este una dintre cele mai iubite actrițe din România, care a reușit să câștige inimile publicului încă de la o vârstă fragedă. A devenit cunoscută după rolul său din "Pădureanca", pe când se afla în ultimul an de liceu și se pregătea pentru examenele de bacalaureat și admiterea la Institutul de Teatru și Film.

Frumusețea sa răpitoare și talentul nativ au contribuit la succesul rapid în carieră. După acest rol, Manuela a reușit să rămână o prezență constantă în lumea teatrului și filmului românesc.

Cum a ajuns Manuela Hărăbor să joace în „Pădureanca”

Despre cum a ajuns să joace rolul Siminei, eroina din nuvela lui Ioan Slavici, Manuela Hărăbor povestește cu drag: "Eram în ultimul an de liceu, în clasa a XII-a. Mă pregăteam pentru Bacalaureat şi apoi pentru examenul de admitere la Institutul de Teatru şi Film.

Am primit un telefon şi am fost invitată la o probă de filmare pentru “Pădureanca”, iar după 2-3 săptămâni am fost chemată din nou." După câteva probe de filmare și o lună de tăcere, actrița a aflat că obținuse rolul, iar destinul său începuse să se contureze.

Pregătirea pentru rolul din „Pădureanca”

Pentru a înțelege mai bine personajul, Manuela Hărăbor a fost trimisă într-o locație rurală din apropierea Aradului: "Domnul Mărgineanu, având temerea că sunt o fată de oraş, a ţinut să mă trimită cu o săptămână mai devreme în zona Aradului, chiar în satul Zimbru, de unde era Simina, eroina nuvelei lui Ioan Slavici, 'Pădureanca'.

" Aici, actrița a trăit alături de localnici, muncind alături de ei la câmp și în gospodărie pentru a se integra în lumea rurală pe care o interpreta pe marele ecran", scrie Cancan