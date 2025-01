Monden Sebastian Stan și Demi Moore, câștigători la Globurile de Aur







Actorul de origine română Sebastian Stan și celebra Demi Moore se numără printre marii câștigători la Globurile de Aur, care au loc la Los Angeles.

Marile premii de la Globurile de Aur

Demi Moore a fost desemnată cea mai bună actriță într-un musical sau comedie pentru interpretarea sa din filmul de groază corporală „The Substance”, care i-a revitalizat cariera și i-a putut obține o nominalizare la Oscar.

„Sunt în stare de șoc acum... chiar nu mă așteptam la asta”, a spus Moore în timp ce urca pe scenă. „Fac asta de mult timp, peste 45 de ani, și este prima dată când câștig ceva ca actor”.

Alți câștigători au fost Kieran Culkin și Zoe Saldaña și serialele TV Baby Reindeer și Shōgun.

Blockbuster Wicked a ratat premiile majore, dar a câștigat premiul de box office și pentru realizări cinematografice, care a fost introdus anul trecut.

Demi Moore, la Globurile de Aur: Universul mi-a spus că nu am terminat

În discursul ei de acceptare, Demi Moore a spus: „Acum treizeci de ani, am avut un producător care mi-a spus că sunt o actriță de floricele de porumb și, la acea vreme, am făcut asta să însemne că [premiile] nu erau ceva ce aveam voie să am, că aș putea face filme care au succes și au făcut mulți bani, dar care nu au putut fi recunoscute.

„Și am crezut asta. Asta m-a corodat de-a lungul timpului până la punctul în care acum câțiva ani m-am gândit că poate asta este, poate că eram terminată, făcusem ceea ce trebuia să fac.

„Și, când eram într-un moment de depresie, am avut acest scenariu creativ, ieșit din tipare, nebunesc, care a venit pe biroul meu, numit The Substance, iar universul mi-a spus că nu am terminat”.

Sebastian Stan, cel mai bun actor într-un musical sau comedie

Sebastian Stan, devenit cunoscut pentru filmul anti-Trump din recenta campanie, a fost desemnat cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru „A Different Man”, în care interpretează un personaj care își schimbă drastic aspectul.

„Ignoranța și disconfortul nostru în jurul dizabilității și desfigurării trebuie să se termine acum, trebuie să o normalizăm și să continuăm să ne expunem la ea, iar la copiii noștri să încurajăm acceptarea.”

Culkin a câștigat cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din „A Real Pain”, despre doi veri care călătoresc prin Polonia în memoria bunicii lor.

„Prima recunoaștere pe care am primit-o ca actor a fost o nominalizare la Globul de Aur când eram, practic, copil. Acum, este ca cea mai bună seară de la întâlnirea cu soția mea”, a glumit el.

Saldaña, cea mai bună actriță în rol secundar la Globurile de Aur

Saldaña, care a câștigat cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din muzicalul în limba spaniolă „Emilia Pérez”, a spus: „Inima mea este plină de recunoștință”.

„Sunt atât de binecuvântată să împărtășesc acest moment cu colegii mei nominalizați”, a continuat ea. „Știu că aceasta este o competiție, dar tot la ce am fost martoră este că ne prezentăm unul pentru celălalt și să ne sărbătorim unul pe celălalt și este atât de frumos.”

Filmul a câștigat, de asemenea, premiul de cel mai bun film în altă limbă decât engleza, iar regizorul Jacques Audiard a urcat pe scenă cu un traducător francez pentru a primi premiul.

„În aceste vremuri tulburi, sper că „Emilia Perez” va fi un far de lumină”, a spus el. „Sper să ofer o îmbrățișare reconfortantă celor care sunt îngrijorați... Îi îndemn să țină capul sus și să spere pentru câteva zile mai bune înainte”.

Alte premii la Globurile de Aur

Acceptând premiul lui Wicked pentru realizări de box office, regizorul Jon M Chu a adus un omagiu bazei de fani loiali ai filmului și muzicalului de scenă.

„Acesta este pentru voi, fanii de acolo, care au venit la cinematografe, v-au adus prietenii și familia, v-am văzut videoclipurile, cântecele voastre, machiajul, produsele pentru păr, articolele de panificație”, a spus el.

„Ne arată cât de importantă este realizarea acestor lucruri, într-o perioadă în care pesimismul și cinismul stăpânesc planeta, că încă putem face artă care este un act radical de optimism.”

A existat un câștigător surpriză, dar binevenit la categoria lungmetraj de animație, The Wild Robot și Inside Out 2 au fost bătute de Flow, un film despre animale care trebuie să lucreze împreună pentru a supraviețui în urma unui potop.

„Acest film a fost făcut de o echipă foarte mică, tânără, dar pasionată, într-un loc în care nu există o mare industrie cinematografică, așa că este prima dată când un film din Letonia este aici, așa că este ceva uriaș pentru noi.” a spus regizorul Gints Zilbalodis.

Cel mai bun serial TV limitat

În altă parte, Baby Reindeer a fost desemnat cel mai bun serial TV limitat, care a fost acceptat de scriitorul și creatorul său Richard Gadd.

„Mulți oameni mă întreabă de ce un spectacol atât de întunecat a continuat să aibă succesul pe care îl are”, a spus el. „Și cred că, în multe feluri, oamenii așteptau ceva care vorbește despre inconsecvențele dureroase ale ființei umane.

„De ceva vreme a existat această credință în televiziune că poveștile care sunt prea întunecate și complicate nu se vor vinde și nimeni nu le va urmări, așa că sper că Baby Reindeer a renunțat la această teorie, pentru că chiar acum, când lumea este în starea în care se află și oamenii se luptă cu adevărat, avem nevoie de povești care vorbesc despre natura complicată și dificilă a vremurilor noastre.”

Actrița britanică Jessica Gunning a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar de televiziune pentru interpretarea ei ca o urmăritoare în serialul de succes Netflix.

În discursul său de acceptare, Gunning a împărtășit o anecdotă despre cum a primit un hamster de Crăciun în copilărie și s-a gândit că nu-i venea să creadă că i se întâmplă. Ea a spus că acea frază a devenit „coloana sonoră a vieții mele anul acesta”.

„Mulțumesc lui Richard Gadd, Baby Reindeer mi-a schimbat viața în moduri pe care nici măcar nu le pot explica. Nu pot să cred că mi se întâmplă asta”, a repetat ea.

Colin Farrell a câștigat al treilea Glob de Aur

Actorul irlandez Colin Farrell a câștigat al treilea Glob de Aur, pentru că a jucat rolul de răufăcător al lui Batman Penguin în serialul HBO cu același nume.

Pe scenă, a glumit că „nu are cui să-i mulțumească” și „a făcut totul de unul singur”.

Reamintindu-și cele trei ore necesare pentru machiaj, în cel mai recent film al său, Farrell a spus: „Dimineața, am băut cafea neagră, am ascultat muzică din anii 80 și am devenit o pânză pentru strălucirea acelei echipe. "

Globurile de Aur marchează prima ceremonie majoră a sezonului de premiere a filmului, care culminează cu premiile Oscar pe 2 martie.

O victorie la Globuri poate ajuta la creșterea profilului unui film într-un moment crucial, când alegătorii Bafta și Oscar se pregătesc să-și completeze buletinele de nominalizare, potrivit BBC.