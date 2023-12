Cine e românul care îl va interpreta pe Donald Trump în filmul „The Apprentice”

Sebastian Stan este actorul care va interpreta rolul lui Donald Trump în anii tinereții în viitorul film „The Apprentice”. În pelicula care documentează ascensiunea lui Trump în anii ’70 și ’80, vor juca și Jeremy Strong în rolul lui Roy Cohn și Maria Bakalova în rolul Ivanei Trump.

Sebastian Stan va juca cu mai mulți actori cunoscuți

Producția filmului regizat de Ali Abbasi a început chiar săptămâna acceasta. Sebastian Stan, în vârstă de 41 de ani, nominalizat la premiile Emmy, va juca alături de Jeremy Strong, 44 de ani, starul din „Succession”, care îl interpretează pe Roy Cohn, regretatul avocat și mentor al lui Trump, dar și de actrița nominalizată la Oscar, Maria Bakalova, în vârstă de 27 de ani, care o va interpreta pe Ivana Trump.

Un film despre putere și corupție

Scenariul îi aparține scriitorului Gabriel Sherman, autorul cărții din 2014 „The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News – and Divided a Country.

„Viitorul film este o explorare a puterii și ambiției, plasată într-o lume a corupției și înșelăciunii. Este o poveste mentor-protejat care trasează originile unei dinastii americane. Plină de personaje mai mari decât viața, dezvăluie costul moral și uman al unei culturi definite de învingători și învinși”. Scenariul îi aparține scriitorului Gabriel Sherman, autorul cărții din 2014 „The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News – and Divided a Country”, a relatat publicația Variety.

Sebastian Stan, succes peste hotare

Sebastian Stan se bucură de un succes formidabil peste hotare. El a obținut nominalizări la Emmy și Globul de Aur, după ce a interpretat rolul lui Tommy Lee în serialul „Pam & Tommy de pe Hulu”. Anul trecut, actorul român a jucat în Dumb Money, Sharper și Ghosted.

Acum, actorul este nevoit să se ridice la nivelul lui Alec Baldwin, Darrell Hammond, Jason Sudeikis, Taran Killam și regretatul Phil Hartman, care l-au interpretat pe fostul președinte din SUA, Trump.