Întrebat de jurnalişti care este părerea sa despre copuţia din România, Trump a răspuns că țara noastră are multe probleme legate de corupție, dar a auzit că a făcut progrese uriașe.

„Cred că acesta (Iohannis, n.red.) este un om care poate rezolva problema corupţiei în România şi din câte am auzit, a făcut paşi mari în această direcţie. Nu am fost acolo, dar a făcut paşi importanţi şi cred că el este omul care poate rezolva problemele legate de corupţie. Există multe ţări minunate precum România care au multe probleme legate de corupţie şi am auzit că aţi făcut progrese uriaşe”.

