Feli Donose și-a petrecut Crăciunul singură. Motivul pentru care artista a plând neîncetat

Feli Donose a trăit un Crăciun mai puțin obișnuit, Cântăreața a fost nevoită să petreacă sărbătorile singură iar această experiență i-a oferit ocazia de a reflecta profund asupra alegerilor din viața ei. Cu un rol de mamă și artistă pe umeri, Feli a realizat că a neglijat propria sa persoana și a învățat să pună în balanță cariera cu viața personală.

Feli Donose a petrecut Crăciunul singură

Cântăreața Feli Donose a avut un Crăciun diferit de obicei, petrecându-l singură, fără fiica sa, Nora Luna. Vedeta a mărturisit că perioada a fost și un test personal important pentru ea.

„Crăciunul ăsta am fost singură acasă. Fără Nora Luna. A fost primul an în care am fost fără ea, prima oară când am stat mai multe zile fără,” a spus Feli într-un mesaj pe rețelele sociale.

Ea a explicat că a înțeles ce trebuie să schimbe în viața sa, realizând că în ultimii ani s-a concentrat prea mult pe rolul de mamă și artistă, uitând de propria persoană: „Ce am conștientizat zilele astea a fost că în ultimii 10 ani am fost artistul, în ultimii 6 mama. Dar femeia? Ea… nu a mai existat.”

Reflectând asupra alegerilor sale și regăsirea echilibrului

În perioada Crăciunului, Feli a avut ocazia de a reflecta asupra alegerilor sale și asupra echilibrului dintre carieră și viața personală. „Am uitat cine sunt fără aceste două roluri,” a mărturisit ea. Aprofundându-și gândurile, Feli a petrecut timp singură, făcând activități simple care au ajutat-o să-și regăsească echilibrul.

„Zilele astea am fost prezentă doar în viața mea. M-am culcat târziu, nu pentru că nu terminasem chestii prin casă, ci pentru că m-am uitat la un film,” a adăugat artista. Ea a descris această perioadă ca fiind una de reconectare cu sinele, de simplificare și de redescoperire a lucrurilor care o fac fericită.

Lecțiile învățate și promisiunea unui nou echilibru

După această experiență, Feli Donose a realizat importanța echilibrului în viața sa și promite că va fi mai prezentă în toate aspectele existenței sale.

„E sănătos să fii prezent în toate rolurile din viață. Că vrem nu vrem, suntem actorii vieții noastre,” a spus ea. Cântăreața a subliniat că va acorda mai mult timp pentru sine și că aceasta nu înseamnă egoism, ci iubire de sine: „O să fiu mai prezentă în viața mea de acum. E sănătos pentru amândouă. Voi mai vrea timpul meu. Nu e egoism. Face parte din iubirea de Sine.”, scrie Retetesivedete