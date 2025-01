Monden Jador scoate dovezile. Cântărețul este în război deschis cu cei care îl contestă







Jador a publicat pe contul său de youtube dovezile legat de fostul producător, dar și de boala sa. Cântărețul le dă peste nas celor care îl contestă, inclusiv din punct de vedere medical.

Jador nu se mai joacă!

Cântărețul a făcut un clip în care a arătat negru pe alb de la cine i s-ar fi tras închiderea contului. Ba mai mult acesta a lămurit și lucruri legate de boala sa. “Mi s-au adus niște acuzații în online și vreau să le lămuresc. În primul rând cele 10 de strike-uri. In majoritatea lor au fost date de Ovidiu De Santo, sunt date de Crăciun, în ziua de 25 decembrie, între orele 10.00 și 11.00. În urma acestora mi s-a închis contul de youtube și mi-a cerut instant 100.000 de euro. Nu este niciun secret pentru nimeni legat de cele 10 strike-uri. Eu am primit apoi un mail de la youtube în care mi se spunea de ce mi au închis contul.

Al doilea subiect pe care vreau să îl atingem este cel legat de faptul ca eu am mințit ca sunt bolnav. Eu nu pot spune oamenilor tot-tot despre mine. Eu nu am prieteni, eu am familie. Presupun ca familia dumneavoastră nu vă știe toate secretele, știu soția, mama, frații, apropiații. Mai ales aici la București, nu am încredere în toată lumea, am încredere în câțiva oameni. Așa ca o sa atașez o conversație cu domnul doctor, și orice doctor poate să vă confirme ca am avut probleme de sănătate. Bunicul meu a murit de cancer și mi e foarte frică pentru viața mea. Iar eu încă trebuie să mi fac investigații”, a spus artistul.

De Santo ar fi cerut bani din fiecare melodie

Pe de altă parte, producătorul De Santo, ar fi cerut și alți bani decât cei pe care îi merită. “Un alt subiect a fost plata mea către Ovidiu De Santo. O să vă atașez o fotografie cu plățile, în afară de plățile cash. Vă mai spun ca eu nu am primit absolut niciun ban din piesele vechi, absolut niciun ban. El era producător muzical, nu mi-a fost manager. Nu mi-a găsit cântări. Eu mă duceam la el la studio și el îmi făcea piese pentru că face bine ceea ce face.

Doar că a încercat să câștige mai mulți bani decât merită din punctul meu de vedere. Mi a cerut la un moment dat 8% din toate piesele pe care le-am scos și cu alți oameni și din piese din care nu am câștigat nimic. Eu am lucrat și cu alți producători, nimeni nu s-a ridicat niciodată cu alte pretenții”, a mai spus Jador.