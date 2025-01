Sport Raliul Dakar: Dacia depune apel în urma deciziei FIA







Dacia a depus un apel împotriva deciziei comisarilor sportivi ai FIA de a descalifica pe Sébastien Loeb în seara celei de-a treia etape a Dakarului, în timpul căreia Sandriderul său a efectuat mai multe răsturnări.

Tiphanie Isnard, șefa echipei, ne-a explicat motivele acestei demers care nu schimbă nimic pe plan sportiv: Loeb nu a luat startul în etapa a patra miercuri dimineața.

Apel făcut de Dacia împotriva deciziei FIA

Sébastien Loeb își oferă în această dimineață, pe bivuacul din Al-Henakiyah, un lux de care s-ar fi descurcat fără: o dimineață leneșă.

Descalificat marți seara de către comisarii sportivi ai FIA după un raport al delegatului tehnic care stipula că Sandriderul său nu mai oferea suficiente garanții de siguranță pentru a relua cursa după ce a răsturnat la kilometrul 12 al specialei de astăzi, alsacianul se va întoarce în Europa.

Dacia, care mai are două mașini în cursă - dintre care una încă în cursa pentru victorie (Nasser al-Attiyah este pe locul 2 în clasamentul general, la 7'17'' de Lategan) -, își continuă evident drumul, cu o etapă maraton programată în următoarele două zile.

Motivele apelului Dacia

Înainte de a se îndrepta spre Hail, Tiphanie Isnard, Team Principal al Dacia, a acceptat să ne detalieze motivele apelului depus cu o seară înainte.

„Stâlpul barei de protecție de pe partea lui Fabian (Lurquin, copilotul) era deformat. Precizez bine deformat și nu fisurat, începe ea. Aceasta este motivul pentru care FIA a considerat că mașina nu mai era sigură.

Nu am avut suficient timp pentru a ne apăra punctul de vedere, deoarece au ieșit din cortul nostru la 19:30 și am fost convocați la 20:45, ceea ce nu ne-a lăsat oportunitatea de a ne face calculele.

Prin urmare, considerăm că avem nevoie să ne apărăm punctul de vedere și să susținem faptul că, conform calculelor noastre, mașina apare întotdeauna în siguranță.

Nu așteptăm nimic mai mult decât să ne putem exprima pentru ca acest lucru să nu se mai repete și să ni se ofere oportunitatea, ca producător al șasiului nostru și persoană responsabilă, de a spune că mașina noastră este sigură. Nu vom pune niciodată la îndoială echipajele noastre. Vrem doar să ne explicăm”, a declarat Isnard.

Fabian Lurquin, concluzii în urma analizei dosarului

Trezit devreme, cu o mare dorință „de a merge să concureze în deșert” pe care nu o va putea satisface, Fabian Lurquin a analizat și el dosarul.

„Fiecare are punctul său de vedere, pe de o parte FIA are o linie foarte fermă care este aceeași pentru toate disciplinele și care spune că de îndată ce ceva s-a mișcat și s-a deformat (pe arcul de siguranță), nu mai putem merge acolo.

Pe de altă parte, obiectiv, știm că mașina noastră este în continuare "sigură". Am avea deci dorința să mergem. Rallye-raid este o disciplină în care poți face o roată și să continui, o facem de cincizeci de ani și nu ne-am omorât toți în accidentul următor, așa că am impresia că linia FIA ar trebui să se miște puțin pentru a evita acest gen de situație, care nu este cea mai corectă. Înțeleg poziția lor, există o linie trasată și ei o respectă, dar poate că pentru disciplina noastră, diferită de circuit, am putea face linia să evolueze”, spune pilotul.

Dacia, apel în 96 de ore

Dacia dispune de 96 de ore, după ce a depus apelul său, pentru a-și constitui dosarul, care va fi examinat în câteva săptămâni, fără îndoială de Curtea de Apel Internațională a FIA, fără speranța de a obține vreo compensație sportivă, pentru că Dakarul va continua și va ajunge la final fără Loeb, conform msn.com.

„Știm că procedura nu va avea un impact asupra sportului, din păcate, regretă Isnard. Dar poate avea un impact asupra viitorului, în modul în care tratăm aceste subiecte foarte sensibile de securitate, ale căror consecințe sunt teribile pentru echipă”, declară Tiphanie Isnard.