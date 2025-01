Monden Jador, scandal uriaș cu producătorul său. Manelistul spune că a pierdut tot din cauza lui







Jador a spus că producătorul muzical DeSanto i-ar fi închis pagina de Youtube și i-ar fi cerut o sumă uriașă de bani pentru a o debloca. Manelistul a declarat că a fost șantajat de cel în care avea încredere și că a pierdut aproape tot.

Jador, la cuțite cu producătorul său

Manelistul le-a spus fanilor că DeSanto i-a șters toate melodiile de pe YouTube chiar în ziua de Crăciun. Ulterior, producătorul i-ar fi cerut 100.000 de euro.

„Ce să fac, iubirea mea? Acesta este un videoclip sentimental. Toată munca mea de șase ani s-a dus, iubirea mea. Iartă-mă că plâng. Toată munca mea de șase ani s-a dus. Pur și simplu, nu știu dacă voi păstra acest videoclip sau nu, pur și simplu mă descarc. În data de 25 decembrie am primit strike de la DeSanto. Mi-a închis contul, toate piesele pe care le-am compus eu”, a spus cântărețul într-un videoclip publicat TikTok.

A pierdut tot ce mai avea

Manelistul a spus că n-are de unde să-i dea bani producătorului său pentru a îi debloca pagina pentr că nu e milionar. Acesta a declarat că duce o viață simplă și că a pierdut și banii pe care îi mai avea.

„Iubesc muzica atât de mult încât pur și simplu, nu știu, mi-a dat strike, mi-a închis contul, mi-a cerut 100.000 de euro ca să mă lase în pace. Nu am banii ăștia pentru că nu sunt milionar. Nu am banii ăștia. Fac doar muzică, vin la evenimentele voastre, cânt, nu știu să fac altceva. Mi-a șters toate melodiile de pe YouTube și nu știu cum să fac, cum să rezolv pentru că sunt doar un om normal care cântă. Lumea se aștepta la mine să fac o nuntă nu știu cum, eu am o viață simplă, mănânc șuncă și ciorbă și oamenii mi-au luat banii”, a mai completat manelistul.

Mesaj către toți cei care mă susțin și iubesc muzica mea Dragilor, mă simt nevoit să împărtășesc cu voi o luptă care îmi frânge sufletul. Am ajuns unde sunt doar prin muncă, talent și voia lui Dumnezeu. Nu am relații care să mă propulseze și nu am urcat pe scara succesului prin bani. Sunt doar un om simplu care iubește să cânte și să aducă bucurie. Din păcate, toate melodiile mele vechi, canalul meu de YouTube – munca mea de ani de zile – au fost închise și șterse. Desanto mă șantajează de ani de zile, cerându-mi sume imposibile pentru a mă lăsa în pace. Mi-au tăiat cauciucurile, mi-au rupt poarta studioului, iar acum simt că tot ce am construit se destramă. Am nevoie de ajutorul vostru, al oamenilor care cred în mine și în adevăr. Îi rog pe toți cei care pot să mă sprijine, fie moral, fie legal, să îmi fie alături. Dacă dați un search pe YouTube, veți vedea că tot ceea ce am creat a dispărut. Fac acest mesaj public pentru că simt că nu mai pot duce lupta singur. Îmi pare rău că sunt nevoit să trec prin asta, dar adevărul despre industria muzicală trebuie spus. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere.

Jador n-ar fi luat niciun ban

Jador a spus că n-a luat niciun bani nici pe piesele vechi și că a fost la un pas să își piardă numele de scenă. Manelistul a declarat că în industria muzicală din România nu e așa cum pare și că mulți artiști trec prin ce trece el.

„Nu am luat niciun ban din toate piesele mele vechi. Nici măcar un leu (...) Ne-a înscris la OSIM. Nu mai puteam să îmi folosesc numele. (...) Mi-a cerut prima oară 100 de mii de euro pe nume. Eu nu am banii ăștia. Acum îmi cere 100 de mii de euro ca să îmi dea canalul înapoi. Mi-am plătit piesele, toate, și a luat și bani de pe ele. Îmi lua 30% din concerte.

După plăteam și formația și mai rămâneam și eu cu niște bani. Abia îmi ajungeau ca să-mi iau pâine. Nu doar el face asta, asta se întâmplă în industria muzicală de la noi. Asta e realitatea. (...) Mă lupt cu o mafie”, a mai spus artistul.

Ce spune DeSanto

Producătorul lui Jador, DeSanto, a spus că este acuzat și denigrat degeaba și că va lua măsuri. „Mă, frate, când ai nevoie de ajutor, sună la 112. Asta e una. Nu te apuca să plângi, dar mă mir că în 2025, uite acum suntem în 2025, cu câteva lacrimi, poți să înduioșezi o grămadă de lume și să instigi la anumite chestii. Bineînțeles că voi lua măsuri în legătură cu tot ce se întâmplă la ora actuală”, a spus DeSanto pe TikTok.