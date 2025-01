Social Fenomen ciudat pe litoralul românesc. Nu s-a mai văzut așa ceva







Fenomen ciudat pe litoralul românesc. Vântul a suflat extrem de puternic dinspre uscat și a împins apa zeci de metri. Expertul Adrian Bîlbă a spus că s-au format ”lagune” și ”insulițe”, dar că se vor acoperi când apa va reveni la loc. Acest fenomen este rar și durează foarte puțin

„Atunci când bat vânturile dinspre larg, cumva apele înaintează pe plajă. Și dimpotrivă, când bate vântul dinspre uscat, adică vest, apele se retrag. În momentul în care s-a schimbat vântul brusc, trebuie să ne obișnuim cu aceste schimbări climatice.

În urma furtunilor cu nord-vest cu vânt de nord-vest foarte violente din zilele trecute s-a produs o eroziune costieră importantă, firește, a cantității de nisip depusă cu ocazia extinderii plajelor, care de altfel era de așteptat să se întoarcă parțial în mare. Nu este cazul să se mențină o astfel de situație. Este, cumva pe termen foarte scurt. Urmează să se niveleze linia costieră.” a explicat Adrian Bîlbă.

Turiștii n-au mai văzut niciodată așa ceva

Turiştii care și-au petrecut weekend-ul pe litoralul românesc au spus că n-au mai văzut așa ceva niciodată. „E prima oară când venim la mare acum pe timp de iarnă și e foarte interesant. Prima oară când vedem așa insulițe„, spune un turist.„Nu am mai văzut așa ceva. Când am ajuns aici și le-am văzut eu m-am bucurat, ne-am dus și ne-am jucat puțin pe acolo, le-am explorat și am văzut și câteva meduze”, spune un bărbat pentru Observator.

Când durează acest fenomen ciudat

Fenomenul va fi vizibil şi în perioada următoare. La mijlocul săptămânii viitoare, meterologii anunţă 15 grade Celsius pe litoral. Cei care vor să facă „lagunele” și „insulițele” trebuie să meargă pe plajele din Constanța și Mamaia. Fenomenul a schimbat radical malul mării. Au mai avut loc fenomene ciudate la Marea Neagră, dar n-au fost atât de vizibile.