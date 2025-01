Monden Doliu în cinema. S-a sinucis un celebru regizor, la 47 de ani







Doliu în cinema. Regizorul Jeff Baena, soțul actriței Aubrey Plaza, s-a sinucis în casa lor din Los Angeles. Biroul de Medicină Legală al statului a anunțat că marele cineast s-a spânzurat. El avea doar 47 de ani și se bucura un succes formidabil.

Doliu în cinema. Jeff Baena s-a sinucis

Regizorul era căsătorit cu actrița din „White Lotus” Aubrey Plaza. Cei doi au lucrat împreună la mai multe proiecte, inclusiv pelicula din 2014 „Life After Beth” și comedia istorică din 2017 „The Little Hours”. Mai recent, perechea a colaborat la serialul de comedie din 2021 „Cinema Toast” și la filmul din 2022 „Spin Me Round”.

Era căsătorit cu faimoasa actriță Aubrey Plaza

Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie privată în 2021, dar erau împreună din 2011. Actrița a povestit că cei doi s-au înțeles mult mai bine în pandemie și că au avut nevoie de acest lucru. „Am fost în carantină luni ca toți ceilalți”, a spus ea la acea vreme. „Și ne-a plăcut. Cred că, în mod evident, în afară de toate lucrurile catastrofale care se întâmplă în lume, doar la nivel personal, la nivel de relație, a fost oarecum frumos să fiu forțată să stau într-un singur loc atât de mult timp.”

Jeff Baena a fost absolvent al Școlii de Film NYU Tisch. După ce s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o carieră în divertisment, a lucrat ca asistent de producție pentru Robert Zemeckis și ca asistent editor pentru David O. Russell, cu care a colaborat la „Huckabees”. Regizorul a spus că a avut multe oportunități și că se consideră unul dintre norocoși.

„Cred că este rar să am atâtea oportunități cât am avut. Am fost norocos și cu siguranță apreciez asta”, a spus Baena într-un interviu din 2022 cu Reel Talker. „Îmi plac filmele și ador să fac filme. Pur și simplu sărbătoresc asta și sper că cineaștii mai tineri și cineaștii noi au șansa de a se exprima.”

A avut o conexiune specială cu soția lui

Baena a spus că are o conexiune specială cu soția lui atât pe platourile de filmare, cât și acasă. El a declarat că aceasta este o actriță minunată.

„Este minunată. Aș lucra cu ea și dacă nu ar fi soția mea, dar, din fericire, este”, a spus el. „A avea acest tip de conexiune este uimitor… Oportunitățile de a crea împreună și de a face ceva creativ în care suntem amândoi împliniți, este ceva foarte rar.”