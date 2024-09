International Filmul anti-Trump „The Apprentice”, drum greu spre cinematografe







Filmul anti-Trump „The Apprentice” este evitat de marile case de distribuție, dar niciuna nu spune public care este motivul pentru care evită să se ocupe de difuzarea peliculei în cinematografe. Sau, poate, este doar o strategie de marketing, iar rostul filmului este să circule cât mai mult pe canale subterane, nu pentru profit, ci pentru a lovi în fostul președinte? Nimic nu poate fi exclus în această campanie electorală.

Echipa Trump: Minciuni dovedite, folosite electoral

Ali Abbasi a făcut un film despre fostul președinte american, Donald Trump. Film care, potrivit echipei lui Donald Trump, falsifică grosolan realitatea. Scenariul este plin de atacuri directe, părând mai degrabă un instrument de campanie electorală decât un film artistic sau documentar: protagonistul își violează soția, pe Ivana, își face liposucție și implant de păr și e dependent de pastilele de slabit; sau își trădează prietenii apropiați.

Episodul cu Ivana este un fals pornit de la o declarație făcută de fosta soție a candidatului Republican. „În timpul unei depoziții date la divorț, am declarat că soțul meu m-a violat”, a spus Ivana. Apoi a explicat că a fost vorba, de fapt, despre un moment intim diferit de cele anterioare: „în 1989, dl. Trump și cu mine am avut relații maritale în care s-a comportat foarte diferit față de mine, față de alte momente din ​​timpul căsniciei noastre”. „Ca femeie, m-am simțit violată, deoarece dragostea și tandrețea pe care le manifesta în mod normal față de mine erau absente. M-am referit la asta drept „viol”, dar nu vreau ca vorbele mele să fie interpretate în sens literal sau penal”, a adăugat Ivana Trump.

Echipa de campanie a fostului președinte a calificat filmul drept „gunoi” și „pură ficțiune, care folosește în goana după senzațional minciuni demult demontate”. „Este o interferență electorală a elitelor de la Hollywood, care știu că președintele Trump va reveni la Casa Albă și îl va învinge pe candidatul preferat de ei, pentru că nimic din ceea ce au făcut nu a dat rezultate”.

Actorii de la Hallywood nu s-au înghesuit să-l joace pe Trump. A făcut-o un, român Sebastian Stan

Pentru a-l juca pe fostul președinte nu au fost mulți candidați, agenții de la Hollywood neînghesuindu-se să preia rolul uneia dintre figurile politice polarizante ale secolului 21. Cel care a acceptat rolul principal în „The Apprentice” a fost românul Sebastian Stan, care a avut încredere în regizorul de origine danezo-iraniană.

Sebastian Stan s-a nascut pe 13 august 1982, la Constanța. S-a mutat apoi cu mama sa la Viena, când avea opt ani, iar apoi la New York, când avea 12 ani. El a studiat la Rutgers Mason Gross School of the Arts și a petrecut un an la Shakespeare's Globe Theatre din Londra.

Ultimele sale roluri sunt: Bucky Barnes/The Winter Soldier în Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018) și Avengers: Infinity War (2018). Alte proiecte notabile includ Ricki and the Flash (2015), The Martian (2015), The Bronze (2015) și Logan Lucky (2017). A avut un succes răsunător în recentul „I, Tonya” din 2017.

Actorul de origine română a acceptat rolul cu strângere de inimă

Cu toate ca a avut îndoieli, a primit totuși rolul lui Donald Trump, fiind conștient că îi va da mari bătăi de cap. „Nu a fost prea multă concurență”, spune Stan, chicotind.

Referindu-se la succesul filmului actorul de origine română a declarat: „A fost unul dintre acele lucruri despre care m-am gândit: dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu se va întâmpla din cauza mea”, spune Stan.

„The Apprentice” este cel mai controversat film al toamnei. Stan joacă personajul unui Trump tânăr.

Povestea începe în anii de ucenicie a lui Trump

Scenariu este din timpul anilor 1970 și prezintă un Trump hotărât să iasă din umbra puternicului său tată și să-și facă un nume în imobiliarele din Manhattan. Aspirantul „mogul” Donald J. Trump se întâlnește, potrivit scenariului, cu un bărbat care ar fi devenit unul dintre cele mai importante figuri din viața sa, „fixerul” (o persoană care, prin metode diverse, de la căi legale și oficiale la unele mai puțin „ortodoxe”) politic Roy Cohn.

Văzând potențial în tânărul Donald, avocatul care a obținut condamnări pentru spionaj împotriva lui Julius și Ethel Rosenberg și a investigat suspecții de trădare pentru comuniști alături de senatorul Joseph McCarthy, îl învață pe noul său „ucenic” cum să adune bogăție și putere.

Filmul nu este dorit spre a fi difuzat

Până acum, „The Apprentice” a avut una dintre cele mai chinuite căi spre marele ecran. După premiera de la Festivalul de Film de la Cannes, toate studiourile importante și casele de distribuție de top s-au abținut să-i facă vreo ofertă.

O problemă potențială a fost o scrisoare de încetare și renunțare din partea echipei juridice a lui Trump. Altă problemă a fost faptul că unul dintre investitorii filmului - Dan Snyder, fost proprietar al Washington Commanders și susținător al lui Trump - a vrut să părăsească echipa filmului.

Deocamdată, soarta filmului rămâne incertă.