Focul face ravagii în Los Angeles: Trei incendii de proporții amenință zeci de mii de locuințe

Locuitorii orașului Los Angeles s-au trezit încă o dată sub cerul învăluit de focul puternic și de un fum gros, ambele alimentate de rafale violente de vânt. Trei incendii majore de vegetație au izbucnit în urma unei furtuni periculoase din Santa Ana, provocând evacuări masive și distrugând mii de hectare de teren.

Primul incendiu, numit Palisades Fire, a fost semnalat ieri în jurul orei 10:30 în cartierul Pacific Palisades, situat strategic între Munții Santa Monica și Oceanul Pacific. Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând aproape 1.200 de hectare. Peste 30.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele în grabă, în timp ce vânturile atingând viteze de până la 110 km/h au complicat misiunea pompierilor, scrie NBC News.

Orașul Malibu, aflat în apropiere, a emis o avertizare dură pentru toți locuitorii, cerându-le să fie pregătiți să evacueze în orice moment, pe măsură ce flăcările se apropiau amenințător de comunitatea de coastă. Deocamdată, incendiul nu este deloc izolat.

Un al doilea incendiu, denumit Eaton Fire, a fost raportat în zona Pasadena și Altadena, începând de ieri, la ora 18:30. Până la miezul nopții, focul se extinsese deja pe o suprafață de 400 dehectare, iar în jurul orei 5:30 dimineața (ora locală), acesta s-a dublat la 450 ha, conform informațiilor furnizate de Cal Fire. Incendiul nu este nici el sub control, iar flăcările au forțat evacuarea a aproximativ 52.000 de locuitori.

Transmisiunile de la fața locului arată zeci de mașini carbonizate, care au fost abandonate de localnicii care fugeau din Pacific Palisades, în timp ce un incendiu a devastat comunitatea de coastă cu o viteză feroce ieri. Localniciilor li s-a spus să-și lase mașinile în urmă, și să scape din zonă pe jos, deoarece erau blocați într-un ambuteiaj, în condițiile în care focul s-a extins rapid, a raportat KNBC.

Peste 21.000 de clădiri sunt acum în pericol direct, iar alte 47.000 de persoane au primit avertismente să fie pregătite pentru o posibilă evacuare. Pericolul se amplifică, pompierii luptă cu o situație care se poate agrava din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Căpitanul de pompieri Robert Foxworthy a transmis în această dimineață un mesaj îngrozitor pentru cei ale căror cartiere sunt în calea flăcărilor: „Urcă-te în vehiculul tău și părăsește zona cât mai curând posibil”.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl

— Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025