Ciorba de babic. O rețetă de la Buzău, cu salam crud, cartofi și ardei gras

Ciorba de babic - ingrediente și preparare Pentru a prepara ciorba de Berca, este nevoie de ulei, ceapă, țelină apio, ardei gras, morcov, apă, păstârnac, cartofi, sare, pipe, borș, salam babic, ouă și leuștean. Ceapa, țelina, ardeiul, păstârnacul și leușteanul sunt tocate. Este nevoie de doi cartofi tăiați în cubulețe mici și de felii subțiri de morcov. Sunt necesare 150 de grame de salam babic, care trebuie tăiat cubulețe. Babicul este un salam picant de porc. Se adaugă o lingură cu ulei, 1 litru de apă, 1 litru de borș, două ouă, sare și piper. Durata preparării este de 90 minute pentru o oală de ciorbă ce poate fi servită în patru porții. Uleiul este încins într-o cratiță la foc mediu, fiind adăugate ceapa, țelina, ardeiul gras și feliile de morcov. Legumele sunt amestecate și călite. Apa este turnată și este fiartă vreme de 40 minute. Sunt adăugate sarea, piperul, bucățile de cartofi și păstârnac. Ciorba mai trebuie lăsată să fiarbă încă 20 minute. Apoi, este turnat borșul și bucățile de babic, și preparatul mai este lăsat la fierbere încă 10 minute, pentru ca ulterior să se dreagă cu ou bătut și leuștean tocat, potrivit SoDelicious.

Ce spun turiștii despre ciorba de babic?

Majoritatea turiștilor intervievați de reporterii Observator News - Antena 1 sunt încântați de ciorba de babic. Unul dintre ei a spus că a venit nerăbdător să încerce preparatul, considerându-l „senzațional”, în special salamul babic.

„Impresia pe care o aveți astăzi o are toată lumea cu care am ajuns aici. Și eu am ajuns adus de cineva, pentru că cea mai bună reclamă este din gură în gură”, spune un turist.